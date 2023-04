Liderul AUR le răspunde celor care îl acuză de legături cu spionajul rusesc

Un fost şef din spionajul ucrainean îl acuză pe Simion de legături cu FSB. George Simion aduce lămuriri de ultimă oră în scandalul întâlnirilor cu spionii ruşi şi interdicţiilor de intrare în Ucraina şi Moldova.

"Eu cer servicilor de informații românești, legat de persoana mea, legat de toate persoanele de la nivelul conducerii AUR, legat de toți politicienii cu funcții de conducere în România în momentul acesta, să spună cine sunt agenți străini. Îi rog să facă această cercetare și să iasă public", a spus liderul AUR, luni seară, în direct la "Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea".

George Simion susţine că nu ştie de ce a primit interdicție și în Ucraina, după Moldova.

Simion spune că a aflat în 2021 că are interdicţie în Ucraina. "Mă îndreptam la ziua unirii Bucovinei cu România, pe 28 noiembrie. Și am aflat că aveam interdicție din 2020 pentru comemorarea la care am participat, legată de Fântâna Albă.

Pentru că atunci, statul Ucraina avea o politică care ascundea masacrul de la Fântâna Albă", a explicat el.

"În acest moment, văd drepturile mele încălcate, dar poate să fie și un atac, poate în felul ăsta, eu fiind o persoană populară și reprezentând un partid, al doilea partid al țării, conform unelor sondaje(...). Devenim periculoși pentru niște partide foarte conformiste care spun numai partea versiunii oficiale. Nu îndrăznesc să spună adevărul sau îl spun cu jumătate de gură. Noi suntem niște oameni care vorbim de multe ori lucruri care sunt interzise în mainstream-ul României", a mai spus George Simion.

"Mă tem pentru siguranța mea fizică și pentru unele acțiuni ale autorităților românești, pornind de la cazul în care am fost luat cu mascații, eu președinte de partid, la două noaptea, sub pretextul că aveam carnetul suspensat din Piața Victoriei, din fața Guvernului României, în timp ce se uitau mulți pe pagina mea de Facebook.

O acțiune ilegală pentru care am depus plângere penală și aștept să soluționeze cumva autoritățile statului român", a mai spus George Simion.

"Trebuie dovedit!", a precizat liderul AUR despre acuzaţia că ar fi avut întâlniri secrete cu servicii secrete rusești și a negat vehement acest lucru.

