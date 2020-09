Liderul PSD indică sursele banilor pentru majorarea pensiilor. Ciolacu atacă: „Nu mi-a fost dat să aud un mincinos mai ordinar ca ministrul Cîțu!”

Marcel Ciolacu a afirmat, marți, la „Sinteza zilei”, că Guvernul Orban are banii necesari pentru majorarea de 40% a pensiilor și a indicat care ar fi cele două surse pentru asta. În plus, liderul PSD a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cîțu.

„Până acum nu mi-a fost dat să aud un mincinos mai ordinar ca ministrul Cîțu. În primul rând, nu s-au mărit pensiile, ci s-au micșorat cu 26%. Cum adică să dea banii înapoi? Tu ataci la CCR - dacă CCR-ul constată că e neconstituțional, rămâne ordonanța în vigoare. Despre ce vorbim aici?”.

„E un mincinos și încearcă să atragă din nou electoral și să mintă pensionarii. Noi avem 5.000.000 de pensionari. Dintre aceștia, 2.000.000 au venituri de 1.000 de lei. Aproape 2.500.000 au venituri de 1.500 de lei. Dacă îmi poate demonstra mie Cîțu cum trăiește el sau familia lui, părinții lui, din acești bani atunci eu o să rog colegii mei să facem alt vot în cameră. Noi avem de-a face de 7 luni de o manipulare și de niște minciuni”, a spus Ciolacu.

Întrebat unde există banii necesari pentru majorarea pensiilor cu 40%, Marcel Ciolacu a răspuns:

„Din fondul de rezervă al prim-ministrului pe care l-a folosit până acum electoral să cumpere parlamentari și primari. Vă dau un singur exemplu: primarii de la Giurgiu, unde primarii care au plecat de la PSD au primit de zece ori sume mai mari și primarii PSD o treime din resursele bugetare. (...)

Și a doua sursă, este în buget, 'Acțiuni generale ale Ministerului de Finanțe'. Deci, este altă minciună că deficitul va crește - rămâne deficitul prognozat de ei, 8,64%. Au acești bani”.

Parlamentul a votat majorarea pensiilor

Rectificarea bugetară a fost aprobată de deputați și senatori, principala modificare adusă de parlamentari proiectului Guvernului fiind revenirea la majorarea punctului de pensie cu 40%. Liberalii au anunțat că vor ataca decizia la CCR.

Proiectul pentru aprobarea OUG privind rectificarea bugetară a fost aprobat cu 242 de voturi „pentru”, 147 „împotrivă” și 11 abțineri.

Deputații și senatorii au fost de acord cu eliminarea amendamentului referitor la limitarea la 40% din PIB a datoriei publice conform metodologiei UE, pentru sfârşitul anului 2020.

Liberalii au anunțat că vor ataca la CCR decizia Legislativului. Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, spunea că votul pe rectificarea bugetară este „un act de agresiune la stabilitatea economiei României”.

Acum Cîțu, aruncă bomba. El susține că, dacă amendamentul PSD va trece de Parlament, atunci pensionarii vor trebuie sa dea banii inapoi.

„Am crescut pensiile şi au fost deja plătite şi pensiile si alocaţiile cu cea mai mare sumă pe care am văzut-o la pensii şi să ştie toată lumea. În aceste amendamente nu există surse de finanţare. O acțiune care nu are niciun sens în acest moment, nu are niciun sens pentru că deja pensiile au fost crescute. Apar tot felul de alte probleme. S-ar putea ca trecerea acestei legi să îi facă pe oameni să dea banii înapoi, sunt tot felul de nebunii legislative”, a declarat Florin Cîțu.

Antena3