Ludovic Orban anunță o schimbare majoră: Ce ar putea decide fostul lider PNL

Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis că urmează un „pas decisiv” spre Partidul Național Liberal. Mesajul a fost transmis într-o postare publicată pe Facebook.

„În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”, a scris Ludovic Orban, duminică, pe Facebook.

Ludovic Orban a condus PNL în perioada 2017 – septembrie 2021. Atunci, el a pierdut funcția de președinte în fața lui Florin Cîțu. În luna noiembrie a aceluiași an, după aproape trei decenii în partid, Orban a părăsit PNL și a fondat Forța Dreptei împreună cu alți 15 parlamentari.

Premierul Ilie Bolojan, actualul președinte al PNL, a declarat recent că susține ideea absorbției partidului condus de Ludovic Orban în PNL. Premierul a spus că nu vede vreo problemă în deschiderea unor discuții imediat după Anul Nou.

În aceeași zi, Ludovic Orban a afirmat că partidul său ar putea intra într-o fuziune prin absorbție cu PNL anul viitor. El a spus că, înainte de „negocierile efective”, este necesar „un mandat de negociere, care să fie luat în forurile statutare ale ambelor partide”.

Ludovic Orban a mai precizat că a avut un dialog cu premierul Ilie Bolojan și că există „deschidere pentru a începe aceste discuţii”.

Și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre acest subiect la scurt timp după câștigarea alegerilor, unde campania sa a fost susținută de Ludovic Orban.

Întrebat despre o posibilă revenire a lui Orban în PNL, Ciucu a spus că își menține poziția exprimată anterior, „cu atât mai mult acum”, având în vedere sprijinul primit.

„Evident că este normal să susţin o astfel de întoarcere. Este fix opinia mea, evident vor fi discuţii între cele două partide cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla, când se va întâmpla”, a declarat Ciprian Ciucu.