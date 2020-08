VIDEO. Ludovic Orban, după citirea textului moțiunii de cenzură: Eu o asemenea colecție de minciuni, o asemenea moțiune manipulatorie nu am văzut niciodată

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, după citirea textului moțiunii de cenzură a PSD, că aceasta reprezintă „o colecție de minciuni”.

„Eu o asemenea colecție de minciuni, de date falsificate, o asemenea moțiune manipulatorie nu am văzut niciodată în istoria moțiunilor de cenzură în ultimii 30 de ani. (...) Nu le e rușine baronilor PSD să scrie așa ceva într-o moțiune de cenzură, că am luat bani de la investițiile de apă și canal, în condițiile în care nu au fost în stare să semneze contractul de finanțare? Este o minciune gogonată de la cap la coadă, iar ideea de a depune o moțiune de cenzură în situația în care se află România arată iresponsabilitate, o sfidare a interesului fundamental pe care îl are România astăzi. Cum să lași țara fără Guvern, când ne luptăm cu pandemia, ne confruntăm cu criza economică și trebuie să implementăm planul de relansare economică? Noi trebuie să pregătim anul școlar. Noi trebuie să pregătim programul prin care să putem accesa facilitate de reziliență și recuperare. Noi trebuie să negociem acordul de parteneriat cu UE privitor la bugetul care este alocat României pe 2021-2027, ca să nu mai vorbesc despre celelalte probleme.”, a spus Orban.

Premierul a menționat că Executivul a decis să sesizeze CCR pe un conflict juridic de natură constituțională, între Parlament și Guvern, pe motiv că moțiunea a fost depusă în sesiune extraordinară.

„Să depui o moțiune înainte de alegerile parlamentare arată aventurism politic, că PSD nu a învățat nimic, și-a bătut joc de oameni și nu a făcut decât să săvârșească acte politicianiste.”, a mai afirmat șeful Executivului.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a citit, joi, în plenul Parlamentului, textul de moțiune intitulat „Guvernul PNL, de la pandemia la pande-mita generalizată”.