Marcel Ciolacu, acuzații grave: A fost o strategie de a nu se face cvorum, de a nu se vota

Lucian Alecu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că a fost o strategie de a nu se face cvorum pentru ca moțiunea de cenzură să nu fie votată. El nu exclude ca PSD să depună o nouă moțiune în sesiunea Parlamentului care începe marți.

”A fost o strategie de a nu se face cvorum, de a nu se da vot. Eu am spus că vom avea 250 de voturi. Astăzi nu s-a dat vot. Dacă s-ar fi votat o moțiune... Matematic, PSD nu are 233 de voturi. Am încercat să creăm o majoritate. Nu s-a creat cvorum”, spune Marcel Ciolacu.

El a mai spus că există dreptul constituțional de a depune o nouă moțiune sau de a vota această moțiune.

„Ca să amâni ceva, înseamnă că e ceva pe ordinea de zi. În acest moment nu e nimic pe ordinea de zi, deci nu avem ce amâna”, mai spune Ciolacu.

Moțiunea de cenzură „Guvernul PNL - De la Pandemie la pande-mită generalizată”,depusă de 205 parlamentari PSD, nu a putut fi dezbătută și votată din cauza lipsei cvorumului, fiind prezenți doar 226 de senatori și deputați.

Sursa: Mediafax