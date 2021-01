Marcel Ciolacu aruncă în aer Guvernul: Execuţia bugetară pe 2020 e dezastru pe linie!

Execuţia bugetară a dreptei pe 2020 este egală cu un "dezastru pe linie", a scris, joi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pe pagina sa de facebook. Liderul social democrat susţine că banii nu s-au dus nici măcar pe gestionarea eficientă a pandemiei.

În plus, Ciolacu susţine că există "o gaură de 10 miliarde euro, bani care puteau merge în investiţii, în economie".



"Tunurile repetate date în plină pandemie, favorizarea unor grupuri de interese economice - care nu au plătit taxe în valoare de peste 9,4 miliarde euro, gestionarea dezastruoasă provocată de politrucii numiţi în funcţii doar pe bază de carnet de membru PNL, ratarea permanentă a ţintelor de colectare în ultimele cinci trimestre (de când Dreapta guvernează ţara), toate împreună au generat o gaură de peste 10 miliarde euro. Bani care puteau merge în investiţii, în economie, către români în final. De aceea, când am prezentat bugetul PSD pe 2021 am spus că există bani pentru a mări veniturile românilor şi pentru a pune economia în mişcare! Trebuie doar pricepere, voinţă şi echitate socială! Şi pentru asta ne vom bate atunci când vor binevoi să vină cu bugetul ţării în Parlament!", a mai spus liderul PSD.