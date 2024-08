Marcel Ciolacu răspunde controverselor legate de studii: „Am muncit; tata m-a dat afară din casă!”

„Oricând vă pot pune la dispoziție și diploma de bacalaureat. Am și fost la Buzău, am căutat, am o copie lagalizată. În 1986 am terminat bacalaureatul, când am terminat liceul, am dat licența când am considerat eu”, a spus Ciolacu, într-o conferință de presă după ce a fost reales președinte al PSD.

El a spus că se consideră „un om normal”: „N-am scris cărți, n-am plagiat, chiar sunt un om normal”.

De asemenea, a mai spus că după ce a terminat liceul, s-a dus la lucru, pentru că taatăl l-a dat afară din casă, pentru că nu intrase la facultate.

„Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu ați prins vremurile acelea. Tata mi-a zis: „Dacă nu ești în stare să intri la facultate, te duci la muncă”. Apoi m-am dus în armată. Erau alte vremuri. Asta e adevărul”., a explicat Ciolacu.

Acesta a mai spus că și-a făcut o familie, după armată și a muncit în mediul privat.

„Mi-am făcut o familie, am muncit. Am muncit în mediul privat. Nu mi-e rușine cu nimic. Dar nici nu pot să răspund la toate știrile inventate. Nu pot să mă umilesc și să răspund fiecăruia cum crede el despre mine. (...) Nu am jignit pe nimeni și vreau să nu fiu jignit”, a mai spus Ciolacu.

Conform cu-ului lui Marcel Ciolacu, el s-a înscris la un master în 2003, deși a obținut licența doar în 2004, de aici fiind pornite numeroase dezbateri. Ciolacu a precizat că va face o conferință de presă în care va prezenta diplomele de studii.

(sursa: Mediafax)