Marcel Ciolacu, despre criza guvernamentală: Cîțu a devenit „Pisi-Cîțu”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a făcut un bilanț al problemelor cu care s-a confruntat țara noastră în pandemie şi trasează 5 urgențe pentru noul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă. Social democratul mai spune că toată această criză politică nu a făcut decât să amplifice problemele în care se află România şi acuză guvernarea că "au pus orgoliile personale mai presus decât interesele românilor și a companiilor românești".

Ciolacu a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că e normal ca noul ministru al Sănătății să se bucure de prezumția bunelor intenții dar că este obligatoriu ca Ioana Mihăilă să îndrepte urgent „toate tâmpeniile făcute de către Vlad Voiculescu”.

„În opinia PSD, sunt 5 urgențe pentru noul ministru: să obțină rapid o rectificare a bugetului MS, pentru a obține rapid finanțare pentru secțiile ATI, Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să deconteze rapid cheltuielile spitalelor, să pregătească rapid, împreună cu ministrul Educației, redeschiderea școlilor, să elimine prostia cu închiderea magazinelor la ora 18.00 și să vină rapid cu un calendar de revenire la normalitate, de ridicare treptată a restricțiilor”, a spus Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că speră ca noul ministru să facă ordine și în normele și comunicările cu privire la decese și la pandemie.

Ciolacu: Criza guvernamentală a fost de fapt o criză de pubertate politică

"A fost de fapt o criză de pubertate politică. Am avut de a face cu niște partide politice imature care au pus orgoliile personale mai presus decât interesele românilor și a companiilor românești. Singura schimbare notabilă a fost faptul că prerogativele conferite de constituție primului ministru au fost schimbate cu un acord al unei coaliții", a transmis președintele PSD.

Cum îşi va exercita atribuțiile politice coaliţia de guvernare conform acordului semnat

"Din acest moment așa a zisul prim-ministru Cîțu a devenit "pisicîțu" pentru că înainte de a semna ceva, va trebui să răsfoiască acordul coaliției să vadă dacă are voie sau nu are voie. În cazul în care nu are voie va trebui să sune toți președinții de partid să îi roage frumos să îi dea voie să semneze", spune Ciolacu.