Marcel Ciolacu, despre greșelile coaliției PSD-PNL: "Am dat UDMR afară de la guvernare”

Prin greșeli, „noi am pus umărul la crearea unei situații periculoase în România”, mai spune acesta.

Crin Antonescu, liderul informal al coaliției

Marcel Ciolacu i-a cerut lui Crin Antonescu să își asume „rolul de integrator”, numindu-l liderul informal al coaliției, fiindcă a mai fost o coaliție în același format, la început, între PSD, PNL UDMR. Dar a venit „prima greșeală”, urmată de altele.

„Am făcut prima greșeală, fiindcă a trebuit să dăm afară UDMR-ul. Pe urmă, am luat niște decizii bune politice, urmate - cum era de așteptat - neavând un liant și tocmai ce scosesem UDMR-ul din coaliție -, am luat niște decizii greșite, ca să nu spun proaste, să fiu elegant. Și am pus, și noi am pus umărul în creare unei situații periculoase, nu neapărat pentru actul de guvernare, unei situații foarte periculoase în România. Acesta este adevărat. Și trebuie să realizăm întotdeauna că prezentul e o consecință a trecutului”, a spus Ciolacu la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

Premierul a spus că partidele trebuie să aibă capacitatea de a nu mai repeta aceste greșeli, și de a nu mai intra în aceleași scenarii impuse „de către anumite persoane care au anumite interese directe”, mai ales să influențeze deciziile oamenilor politici.

„De această dată am reușit să rezistăm la tot asaltul și la toată diversiunea care a fost cu cine-i candidatul, când se retrage Crin Antonescu. Va fi candidat domnul președinte Bolojan, unul îl susțin pe Victor Ponta, alții îl susțin pe Nicușor Dan. Și mă bucur că astăzi ne-am strâns ca să spunem lucrurile directe”, a mai spus Ciolacu.

La Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România participă și președintele interimar al României, Ilie Bolojan, și președintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, dar și candidatul coaliției, Crin Antonescu.