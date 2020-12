Marcel Ciolacu, despre șefia Camerei Deputaților: Este posibil să candidez eu

Întrebat, marți seara, la TVR, despre „lupta” dintre Ludovic Orban și Dan Barna care vor funcția pe care o deține, aceea de președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a spus că nu exclude să candideze pentru aceeași funcție.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că membrii Consiliului Politic social-democrat vor decide strategia partidului pe termen scurt, inclusiv numele candidaților la funcțiile publice.

„Deci gașca perdanților a terminat cu guvernul și... E o decizie pe care o să o luăm în interiorul Partidului după ce facem o analiză, după ce vedem ponderile și o să vorbim cu toți jucătorii politici și vom creiona... E dreptul fiecăruia să candideze. Din punctul meu de vedere, avem de apărat un vot al românilor și cred că vom candida la ambele funcții, atât la Cameră, cât și la Senat. Asta este părerea mea. O să avem următorul Consiliul Politic Național, unde o să și facem formalitatea statutară de a-l desemna pe domnul Rafila. Acolo vom și lua aceste decizii”, a declarat Marcel Ciolacu, la TVR.

Marcel Ciolacu a spus că nu exclude o candidatură la șefia Camerei Deputaților.

„Este posibil să candidez eu, este posibil să candideze alt coleg din Partidul Social Democrat. S-a schimbat PSD. PSD nu mai înseamnă că președintele partidului trebuie să fie ori șef la Cameră, ori șef la Senat, ori premier, ori candidatul la președinție. PSD s-a schimbat. Am văzut, am avut un prim-ministru șef de partid care le știe pe toate, vorbește cu specialiștii, dar nu e nominalizat, pentru că nu există și am văzut unde a ajuns cu această atitudine”, a precizat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a mai spus că, la scorul electoral din acest moment, PSD va atinge 35-36% în Parlament. Asta înseamnă că PSD va avea 111 reprezentanți în Camera Deputaților și 48 sau 49 membri în Senat.

