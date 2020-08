Marcel Ciolacu, la congresul PSD: Au fost cazuri când munca voastră a fost irosită de cei care au crezut că pot folosi PSD ca pe o cheie la ușile justiției

„Au fost cazuri când munca voastră a fost irosită de cei care au crezut că pot folosi PSD ca pe o cheie la ușile justiției. Trebuie să ne rupem de acest trecut, că justiția trebuie făcută în sala de judecată”, afirmă Marcel Ciolacu la congresul PSD de sâmbătă.

„România are nevoie de PSD! România are nevoie de o stângă puternică. Are nevoie de siguranță, reconstrucție și creșterea nivelului de trai! Astăzi doar PSD reprezintă stânga românească și valorile sale! Vrem să rămânem un partid conservator, care se uită mai degrabă în spate, în trecut?... sau vrem să ne transformăm într-un partid modern, care se uită în viitor, spre progres? Societatea românească s-a schimbat. La fel, și așteptările românilor. Vrem să ascultăm dorințele oamenilor și nevoie lor de astăzi… sau vrem să rămânem prizonierii vechilor metode de a face politică? PSD va continua să-i apere pe bunicii noștri, pe cei vulnerabili, pe mame și pe copii, pe tinerii care sunt la început de drum”, afirmă Marcel Ciolacu.

El mai spune că PSD trebuie să se adrseze și clasei de mijloc.

„Suntem puțini în această sală, dar foarte mulți în țară! Sunteți mulți care ați muncit enorm în partid. Ați avut - la fel ca și mine - rezultate bune. Ați construit - la fel ca și mine - organizații puternice. Dar au fost cazuri când munca voastră a fost irosită de cei care au crezut că pot folosi PSD ca pe o cheie la ușile justiției. Nu ei sunt PSD! Ei aparțin trecutului. Și trebuie să ne rupem de acest trecut! Justiția trebuie făcută în sala de judecată. Nu la partid, nu la televizor, nu în palatele Administrației prezidențiale. Reforma justiției trebuie făcută de către profesioniști, de magistrați, de CSM, de asociațiile profesionale. O spun cu toată răspunderea, conștient că poate pierd voturile unora care văd lucrurile altfel. În mandatul meu, PSD va rămâne strict pe agenda românilor, iar justiția acolo unde îi este locul, în sala de judecată”, adaugă Ciolacu.

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, condamnat la închisoare cu executare, a criticat în numeroase rânduri Justiția.

(sursa: Mediafax)