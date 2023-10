Cu cât se vor majora pensiile de la 1 ianuarie 2024

"Haideți să avem un feedback întâi de la Comisie. Ce este cu certitudine, este faptul, știți bine, avem legea cu inflația. Anul trecut s-a făcut o excepție, pentru că era inflația... dacă s-ar fi pus inflația cu un an, cum e legea, cu un an înapoi decât anul respectiv, oamenii ar fi pierdut foarte mult și am avut cea mai mare inflație, 14,5 media. Și a fost acea discuție. Anul acesta avem o inflație medie de 13,5. De la 1 ianuarie toată lumea primește la fel", a explicat Ciolacu, potrivit gov.ro.

Premierul a mai spus să că, în primă fază, toată lumea va primi același procent.

"Toată lumea. Așa e legea, e neconstituțională dacă se aplică altfel. Inechitățile se vor repara în noua lege a pensiilor, e cu totul altceva. Deci la 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5 indicele de inflație. Asta e un lucru clar. Eu îmi doresc, şi așa am convenit și cu Comisia, ca legea să fie promulgată la 1 ianuarie, ca pe urmă ministerul să aibă câteva luni ca să o poată pregăti să o pună în aplicare", a mai afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Câți bani vor primi românii după creșterea pensiilor

În prezent, pensia minimă (indemnizația socială pentru pensionari) este de 1.125 lei. Dacă se va aplica majorarea de 13,5% promisă de premier, pensia minimă în 2024 va fi de 1.276 lei.

În ceea ce privește punctul de pensie, acesta este acum de 1.785 lei. După aplicarea majorării anunțate de către Marcel Ciolacu, acesta va ajunge la 2.025 lei, scrie DCBusiness.