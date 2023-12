Ciolacu, dacă pierde alegerile: În acel moment voi pleca din funcția de președinte al partidului

Întrebat, vineri seara, la România TV, dacă e conștient că, dacă pierde alegerile devine istorie, Ciolacu a afirmat: „Când am pierdut un rând de alegeri, în acel moment voi pleca din funcția de președinte al partidului. (...) E o democrație tânără în România, este pentru prima oară când cele două mari partide ale României au convenit un lucru și s-au ținut de el până la capăt. Din punctul meu de vedere am intrat într-o democrație consolidată. Dacă acest lucru s-a văzut într-o coaliție, trebuie să vadă și în interiorul unor partide. Cum să rămân la partid dacă am pierdut alegerile, ce să le spun colegilor mei? La partid rămâi cât câștigi”.

În ce privește procentele obținute la alegeri, Ciolacu spune că destinația este aceeași: „vei pleca de la conducerea partidului”.

„Nu trebuie să fiu neapărat șef de partid sau prim-ministru sau ministru, trebuie să fiu în echipă, dacă are echipa nevoie de mine, și mai departe voi rămâne la masă, îi voi ajuta. Totul e ciclic, nu există urcuș fără coborâș. Nu am pretenții să mă caute lumea peste câțiva ani cum mă caută acum”, adaugă Ciolacu.

„Nu am așteptări. (...) Prefer să rămân cu cercul meu de prieteni”, adaugă acesta pentru eventualiatatea în care ar pierde alegerile.

Întrebat dacă s-ar întoarce „la covrigăria din Buzău”, premierul a spus că „nu e covrigărie. Eu am avut un magazin la un moment dat, apoi am avut vreo șase sau șapte, le-am cumpărat pe toate de la concurență. M-am plictisit, am închiriat și m-am apucat de politică, m-am făcut consilier municipal. Nu am nevoie de pensie specială, la fiecare sfârșit de mandat mi-am dat demisia ca să nu am pensie specială. Am muncit de la 19 ani. Eu și familia mea avem din ce trăi, nu suntem bogați, nu suntem săraci, ne permitem un concediu”.

Chestionat dacă are ceas de 30.000 euro, Ciolacu a spus că nu are și nici nu îi trebuie: „cred că cel mai frumos ceas al meu îl am de la Angel Tîlvăr, un ceas sport, l-am folosit și în Deltă, e vreo 700 lei. Eu vreau să fiu un om fericit și nu poți să fii fericit dacă ești frustrat și dacă ai așteptări mai mari de la cei din jur”.

