Ciolacu despre „rotativa” care bate la ușă: Va fi simplu

Ciolacu a spus despre el și despre Nicolae Ciucă faptul că sunt „oameni de onoare”, care au înțeles momentul complicat prin care a trecut România.

„Orice s-ar spune, într-un an și jumătate, sunt ferm convins că se puteau face mai bine lucrurile sau mai multe. A fost o perioadă complicată nu numai pentru România, pentru întreaga Europă, și am reușit să depășim aceste crize suprapuse onorabil. Sunt încă multe de făcut, dar s-au și luat măsuri corecte, poate unele un pic întârziate și ar fi trebuit o reacție mai rapidă cum era cu reglementarea prețurilor la energie. Dacă am fi luat această măsură într-un timp real, n-am fi avut o inflație nici măcar de 16%, bine că am luat o că altfel aveam o inflație”, a spus Ciolacu luni seara, la România TV.

Revenind la rotativă, Ciolacu a afirmat că în politică există înțelegeri și acorduri: „Noi ne aflăm în fața unei coaliții care a adus o stabilitate în România, o coaliție care în ultimul an a venit investiții în România de peste 11 miliarde, e un record pentru România acest lucru și trebuie să respectăm un acord politic”.

Întrebat dacă este convins că e el alesul pentru funcția de premier, Ciolacu a răspuns că în PSD există o decizie conform căreia el va fi desemnat pentru funcția de premier: „categoric, înainte de rotație o să mai vin o dată în fața colegilor și o să hotărâm din nou acest lucru. Nu cred că domnul președinte (Klaus Iohannis - n.r.) n-a știut de acest acord politic încheiat între PSD. PNL și UDMR cu rotația după un an. Constituțional, președintele României, Klaus Iohannis, desemnează prim-ministrul la propunerea unei majorități. Există această majoritate. Sunt și temeri că domnul Nicolae Ciucă nu își va da demisia: exclus”.

Ciolacu a precizat că este de acord cu premierul Nicolae Ciucă, care spunea că rotativa va avea loc, dar nu chiar în 25 mai, când este Înălţarea şi Ziua Eroilor.

„Rotația va avea loc, domnul prim-ministru își va da demisia la timpul convenit de către în primul rând către mine și domnia sa, și acest lucru se va întâmpla. Avem totul deja stabilit. Lucrurile vor fi mai ușoare și mai simple decât ne închipuim acum”, a afirmat liderul PSD.

(sursa: Mediafax)