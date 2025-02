Ciolacu: „Suntem obligaţi să venim în faţa românilor cu un om care are profilul prezidenţial - Crin Antonescu”

"Am venit la guvernare în cel mai greu moment, când era pandemie şi criză energetică. Noi, la PSD, nu am renunţat atunci când a fost greu, de aceea trebuie să ne asumăm şi acum momentul cu la fel de mult curaj. A lăsa pradă ţara naţionalismului mistic ar fi o trădare de neiertat pentru viitorul României. Astăzi suntem obligaţi să venim în faţa românilor uniţi şi cu o alternativă corectă, trebuie să venim în faţa românilor cu un om care are cu adevărat profilul prezidenţial, un om capabil, cu experienţă, educat, onest şi mai ales patriot, un om cu principii puternice care a ştiut să lupte pentru valorile sale. Acest om este Crin Antonescu", a spus Ciolacu la congresul extraordinar al PSD în care va fi validată candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.

„Ne uităm în oglindă și ne vedem frumoși"

Marcel Ciolacu face o radiografie a clasei politice și recunoaște că există o ruptură între cum se văd politicienii și cum îi percep cetățenii: „noi de multe ori ne uităm în oglindă și ne vedem frumoși, deștepți, responsabili și mai ales iubiți”.

„Din păcate, imaginea proiectată nu este aceeași cu modul în care ne percep mereu oameni”, a adăugat Ciolacu.

Premierul este de părere că a venit timpul „să acoperim oglinzile propriului ego și să le demonstrăm românilor că înțelegem de această dată cu adevărat ce defecte avem și unde am greșit”.

Acesta a făcut și o analiză a greșelilor, recunoscând că partidul a făcut aceeași greșeală ca în trecut - să creadă că realizările guvernamentale sunt suficiente pentru a câștiga președinția.

Ciolacu a citat exemplele lui Victor Ponta și Adrian Năstase - premieri care au guvernat bine, dar nu au câștigat prezidențialele.

El subliniază că românii consideră buna guvernare ca fiind o obligație pentru care politicienii sunt plătiți și votați, nu un merit special.

PSD s-a reunit în Congres extraordinar, în format hibrid, cu prezenţă fizică şi online, pentru a valida susţinerea lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.

