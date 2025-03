Expoziții cu explozie de culoare

Marți, 11 martie, „Simfonia culorilor” orchestrată de Corneliu Drăgan Târgoviște, va putea fi admirată începând cu ora 18, la Centru Cultural "Mihai Eminescu" din București (str. Jean Louis Calderon, nr.39). Cu prilejul vernisajului va fi prezentată și carte "Policromii" de Sebastian Crăciun. Curator Răzvan Ionuț Cirică. Prezintă criticul de artă Ana Maria Măciucă.

Joi, 13 martie, la ora 18, va avea loc la Galeria Brăteanu din Timișoara, vernisajul expoziției de pictură „THERE IS A LANDSCAPE IN MY HEAD” a artistului vizual Eugen Alupopanu. Cuvântul de deschidere va fi rostit de Robert Șerban.

Vineri, 14 martie vor avea loc trei evenimente vizuale:

Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu UAP din România și cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, organizează două vernisaje ale unor expoziții personale, ambele curatoriate de Gheorghe Dican. La ora 17.00, la Galeriile Cozia Pasaj – se deschide expoziția de pictură „Balcic”, a artistului Aurel Petrescu, iar la ora 18.00, Galeria Artex vă propune „Primăvara în culori”, expoziție de acuarelă a artistului Eugen Măcinic.

La Galeria „Căminul Artei” - etaj din București, se deschide expoziția de pictură a artistului Arthur Bota. „Arta sa te face să zâmbești, dar nu te lasă să pleci liniștit. Îți întinde o glumă și, până să râzi, îți dai seama că te-a pus pe gânduri. Un joc serios, spus pe un ton lejer”

Duminică, 16 martie, dublu eveniment la Târgu Jiu: Expoziția „FRUMUSEȚEA GESTULUI TĂU” a artistei Anca Boeriu va fi prezentată de la ora 12.00, la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” (str. Geneva, nr. 8). Curator Vasile Fuiorea. Critic de artă Ana Negoiță. La ora 13, la Galeriile de Artă „Constantin Brâncuși" va fi vernisată expoziția de sculptură „VOCILE METALULUI” a artistului Sorin Purcaru. Curator Vasile Fuiorea. Critic de artă Ruxandra Dreptu.