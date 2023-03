Ciolacu, despre TikTok: Vom avea aceeași abordare ca întreaga Uniune Europeană

Liderul PSD crede că Senatul este singura instituție din România care are TikTok.

„N-am auzit, cred că numai Senatul României are Tik Tok în România, în rest n-am auzit altă instituție să aibă Tik Tok. Ne gândim foarte mult ca și părinți, cât de mult sunt afectați copiii de acest fenomen. Sunt ferm convins că în perioada următoare o să avem o discuție serioasă și vom avea aceeași abordare ca întreaga Uniune Europeană”, a spus joi, la Târgu Mureș, Marcel Ciolacu.

Și premierul spune că nu vede o problemă ca România „să se alinieze la comportamentul Comisiei Europene”.

„O astfel de decizie trebuie să se bazeze pe datele furnizate de specialiști și analiza de rețea și consecințele unei astfel de decizii trebuie analizate foarte bine și în momentul în care ne-am clarificat nu văd niciun fel de problemă să ne aliniem la comportamentul Comisiei Europene și a celorlalte țări, care într-adevăr prin acest canal sunt livrate o serie întreagă de mesaje care nu întotdeauna au conținutul pe care ni-l dorim, ba mai mult decât atât s-a ajuns acolo încât astfel de canale sunt folosite inclusiv pentru dezinformare și propagandă, ceea ce trebuie să constituie un subiect serios de analiză”, a spus Nicolae Ciucă.

Întrebat miercuri ce înseamnă pentru România faptul că angajații Comisiei Europene nu au mai fost lăsați să folosească aplicația TikTok pe telefoanele personale și nici pe telefoanele de serviciu, din cauza riscului de atac cibernetic, ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, a spus că este un lucru care se află în evaluare.

„Este un lucru pe care îl evaluăm în aceste zile cu toate instituțiile implicate. E un lucru foarte bun și un exemplu foarte bun pe care ni-l dați, pentru că dacă nu am avea legea securității cibernetice, dacă ea nu va fi operaționalizată, va fi foarte greu să intervenim în asemenea cazuri. Legea care a trecut ieri (marți - n.r.) de CCR realmente creează pârghiile pentru ca statul român să intervină mult mai eficient în cazul unor asemenea pericole. Și știți bine, noi am interzis prin lege antivirusul rusesc și o serie de soluții, am emis un ordin de ministru cred că săptămâna trecută prin care toate instituțiile din România au o listă de furnizori de soluții software care nu sunt agreați și acum au un termen de o lună – două luni în care trebuie să își facă acest inventar și să înlocuiască soluțiile care au fost identificate drept vulnerabile”, a spus Burduja.

