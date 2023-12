Reacția lui Marius Budăi, după incidentul de la Vama Sculeni: „Am crezut că ni se face o farsă”

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Budăi a relatat cum s-au desfășurat evenimentele. Cei doi politicieni, deplasându-se de la Chișinău spre Botoșani, au predat documentele mașinii la vamă, iar după 10 minute au fost rugați să tragă mașina deoparte. Vameșii au informat că autoturismul figura în baza europeană ca fiind furat din 2016.

"A fost un incident nefericit. Deplasându-ne de la Chișinău spre Botoșani spre acasă, am intrat în punctul de trecere al frontierei Vama Sculeni, am predat actele şi actele mașinii, iar după 10 minute au venit și ne-au rugat să tragem mașina un pic deoparte," a declarat Budăi.

Politicianul a explicat că inițial au crezut că este o farsă, dar ulterior au aflat că mașina era înregistrată ca furată. Mașina a fost sigilată, iar cei doi au apelat la o altă mașină pentru a pleca spre casă.

„Noi am ieşit cu maşina din ţară. Am plecat înainte cu o zi, iar în vamă la moldoveni, ni s-a spus că ar fi ceva, o problemă, dar nu apare clar. După care, la întoarcere când am venit în vama românească am fost rugați să tragem puțin mașina de o parte că figura a fi furată din 2016. Colegul meu avea mașina achiziționată în 2015 cu contract de vânzare-cumpărare.

În primă fază chiar am crezut că este o farsă și n-am luat în serios ceea ce mi se spune, după care mi s-a spus clar că așa este și atunci am urmat procedurile legale. Mașina a fost sigilată, iar noi ne-am chemat o altă mașină și am plecat spre casă.

Colegul meu a achiziționat mașina care deja era înmatriculată în anul 2015 în România, ca aseară să afle că maşina este furată.

Eu vreau să le mulțumesc şi să-i felicit pe lucrătorii din punctul de trecere a frontierei Sculeni. Au fost extrem de riguroși, în același timp civilizați, au avut discuții civilizate, ne-au informat.

Noi am întrebat dacă procedural, legal putem să predăm mașina la poliția din Botoșani când ajungem acasă şi ni s-a spus că nu există procedură legală în acest sens. Am înțeles şi am lăsat mașina acolo. Colegul meu a semnat ceva documente acolo, eu am așteptat în maşină.

A solicitat soției să-i trimită printuri, fotografii la contractul de cumpărare și la cartea de identitate, unde ne-a arătat cartea de identitate şi se vedea clar că mașina prima dată a fost înmatriculată de o doamnă din Galați sau Brăila. De la acea doamnă, dumnealui, colegul meu, a achiziționat mașina în 2015, ca aseară să afle că din 2016 mașina este furată.

Eu o să am o discuție extrem de serioasă cu specialiștii din Ministerul de Interne să vedem dacă procedural sau legal putem îmbunătăți această procedură. Nu după 8 ani de zile să vedem ce s-a întâmplat.

Este pentru prima dată când colegul meu iese din țară cu această mașină din afara Uniunii Europene, până spre Republica Moldova.

Ştiu această mașină când era la dumnealui din 2015, dar vă dați seama că i se poate întâmpla oricui. Achiziționezi o mașină și afli după 8 ani că mașina ta, de fapt, este furată din Belgia. Ceva este neclar aici.

De exemplu, mă gândeam chiar acum recent să-mi fac o rată, să-mi schimb mașina și vă dați seama, faci o rată, achiziționezi mașina, banca plătește şi ție se retrage mașina, dar tu rămâi cu creditul la bancă și plătești în continuare", a spus fostul ministru al Muncii Marius Budăi, la Antena 3 CNN.