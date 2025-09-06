Mihai Fifor susține că oprirea construcției drumului Arad-Oradea este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului

„Atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investițiile în infrastructura rutieră și feroviară au atins un nivel neatins vreodată în ultimii 35 de ani. România a reușit să atragă și să investească sume record în marile șantiere de infrastructură, accelerând proiecte care zăceau de ani de zile în sertare. Drumul expres Arad–Oradea este o dovadă clară. Contractul pentru lotul 1 Chișineu-Criș – Salonta (33,7 km) a fost semnat în mai 2024, cu o valoare de 2,32 miliarde lei fără TVA, având termen de finalizare 24 de luni. Proiectul trebuia să fie în plină execuție, pentru ca în 2027 arădenii și bihorenii să circule pe o șosea modernă. Ce se întâmplă azi? CNAIR a transmis constructorilor că lucrările nu vor începe mai devreme de martie 2027, adică exact în anul în care tronsonul trebuia să fie gata. Motivul invocat: lipsa banilor. Deși discutăm despre fonduri europene”, a scris sâmbătă pe Facebook social-democratul Mihai Fifor.

El arată că Sorin Grindeanu a pornit proiectul, l-a finanțat și l-a pus pe șine, iar Ilie Bolojan, premierul care s-a lăudat ani de zile cu acest drum expres chiar în județul lui, pune acum frână.

„În loc să susțină investițiile, Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulți. Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori. România are nevoie astăzi de stimulare economică, nu de blocaje. De aceea, PSD va prezenta în zilele următoare un plan de stimulare a economiei – un plan care să sprijine investițiile, să protejeze comunitățile locale și să ducă mai departe proiectele mari de infrastructură”, adaugă Fifor.

El îi cheamă alături de el pe toți parlamentarii arădeni, indiferent de culoarea politică, să ceară premierului Ilie Bolojan „să dea barda pe cazma și să găsească resursele necesare pentru a nu bloca acest uriaș proiect de investiții, vital pentru vestul României”: „Aici nu este vorba despre politică, ci despre interesele arădenilor și ale bihorenilor, care așteaptă acest drum de ani de zile. Este vorba despre dezvoltare, despre șansa de a atrage noi investiții, despre viitorul unei regiuni întregi. Vestul României are nevoie de dezvoltare, nu de austeritate. Și, dacă nu știe, domnul Bolojan de unde să ia bani, ii dau eu o sugestie: programul SAFE al UE. Pentru că expresul Arad - Oradea este mai mult decât o investiție de infrastructură rutieră. Este parte strategică a proiectelor de mobilitate militară, a Via Carpathia”.

(sursa: Mediafax)