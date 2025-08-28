Mihai Tudose vorbește despre lipsa de comunicare din interiorul coaliției: Nu așa se guvernează

În emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată live pe gandul.ro, Mihai Tudose a susținut că PSD va fi dispus să accepte viitoarele reforme și sinecuri, dar cere ca următoarea prioritate să fie programul de relansare economică.

„Pachetul 2 nu e la noi, nu pot să mă duc eu la un ministru dintr-un alt partid să-i scotocesc prin acte sau în biroul premierului. Aștept ca ministrul respectiv să vină cu o chestie asumată. Nu așa se guvernează. Am fost ieri la coaliție, dar au venit fără date. Am zis că suntem de acord cu acest pachet, cu sinecuri și etc, dar următoarea chestie care trebuie aprobată de coaliție și trecută prin ordonanță și lege este pachetul de relansare economică. Nu poți la o țară doar să tai, să dai lume afară, să închizi din sectoare economice și tu să nu pui nimic în loc. E ca un organism viu pe care nu îl mai hrănești și moare”, a spus Mihai Tudose.

(sursa: Mediafax)