Mihai Tudose, despre campania de vaccinare: Neputință sau nepăsare?

Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose face o analiză pe pagina sa de Facebook a campaniei de vaccinare din România, în comparație cu celelalte țări din Uniunea Europeană. În opinia fostului premier scuza Guvernului Cîțu, că românii sunt de vină pentru că nu vor să se vaccineze, este una mincinoasă, care vrea să acopere neputința, nesimțirea și indiferența autorităților.

Social democratul îi îndeamnă pe guvernanți să verifice cât de „vinovați” sunt românii, cu statisticile UE pe masă.

„Dintre octogenarii indiferenți la vaccinurile plantate de Guvern pe toate gardurile, numai 18% sunt vaccinați astăzi cu minim o doză. Spre comparație, Polonia și-a vaccinat 60%, iar Belgia 88% din categoria cea mai vulnerabilă. Avem o treime din populația de 50-79 de ani vaccinată, la jumătate față de Polonia și la ani lumină de Belgia, care, spre exemplu, a vaccinat 93% din septuagenari. Diferențele scad sub 50 de ani. România are un sfert din categoria 25-49 de ani injectată cu minim o doză, în vreme ce Belgia are 35% și Polonia 37%. Iar la categoria 18-24 de ani îi depășim pe belgieni și suntem aproape de polonezi”, a mai scris Tudose.

El caracterizează această situație ca fiind o „logică inumană” și îi întreabă pe guvernanți, cine va răspunde în cazul unui val 4, pentru victimele campaniei dezastruoase de vaccinare.