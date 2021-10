Mihai Tudose, ironic la adresa lui Cîţu: Ce victorii tot posteaza domnul Citu nu stiu, poate a omorat un paianjen pe la el prin baie

Mihai Tudose a reactionat ironic la adresa lui Florin Cîţu şi a postărilor acestuia de pe social media, care anunţă bunăstare, depăşirea crizei, totul în termeni optimişti.

Ce victorii tot posteaza domnul Citu nu stiu, poate a omorat un paianjen pe la el prin baie. AIa de la OMS au trimis o echipa, dar au gresit, trebuia sa trimita psihiatrii, nu epidemiologi. La el totul e roz, e wow, e Superman. El se lauda ca am pastrat ratingul de tara, dar mai jos nu are unde sa se duca, ca mai jos e junk, si daca ne baga in junk nu mai pot sa ne dea imprumuturi.”, a spus Mihai Tudose la un post tv, miercuri seara.