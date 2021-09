Dan Barna: Miniștri USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu

Miniștrii USR PLUS și-au anunțat demisia luni seară din Guvernul Cîțu. Dan Barna, liderul USR PLUS, a făcut declarații cu ocazia anunțării demisiilor din Cabinetul Florin Cîțu.

”Din păcate acest moment este un moment pe care îl privește întreaga Românie. Ne-am luptat cu un sistem. (...) În aceste 8 luni de zile de când am intrat în Guvern am adus oameni competenți. Oameni care au arătat că se poate și altfel în această Românie.

Vineri, Ioana Mihăilă a semnat contractul pentru prelungirea programului HPV.

Cristian Ghinea a trimis la Bruxelles toate documentele necesare pentru PNRR.

Tot vineri, Cătălin Drulă a anunțat alte două licitații pentru atât de mult așteptatele autostrăzi.

Am rămas pe poziții având încredere în democrație. Am decis că nu mai putem merge mai departe cu un premier care nu furnizează un minim repsect.

Florin Cîțu a dinamitat această coaliție. Miniștri USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu.

Planul A era moțiunea. Planul B este demisia noastră. Sunt două variante: fie PNL acceptă că USR PLUS este un partener serios și atunci putem în câteva zile să punem un nou premier.

Este o decizie pe care niciunul dintre noi nu a luat-o ușor. Trebuia să vină și în politica din România un partid care să spună ori ne respectăm angajamentele ori plecăm acasă.

La nivel personal poate pot să îmi reproșez că am fost mult prea împăciuitor. Am spus foarte clar că protocolul de colaborare are clauze foarte clare și au fost încălcate toate”, a declarat Dan Barna.

Demisiile miniștrilor USR PLUS vor fi, marți la prima oră, pe masa premierului.

USR PLUS se afla în Guvern cu șase mandate: Dan Barna – vicepremier, Claudiu Iulius Gavril Năsui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Cătălin Drulă - ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ioana Mihăilă – ministrul Sănătății, Cristian Ghinea - ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ciprian Sergiu Teleman - ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

În același timp, Dan Barna și Dacian Cioloș au fost invitați, marți după amiază, la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis.

USR PLUS a inițiat, alături de parlamentarii AUR, o moțiune de cenzură. Liderii formațiunii au cerut schimbarea din funcție a premierului Florin Cîțu.