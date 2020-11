Ministrul Economiei, Virgil Popescu, s-a vindecat de COVID-19

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat pe Facebook că s-a vindecat de Covid-19. El a avut o formă ușoară a bolii, a stat în izolare la domiciliu și a urmat tratamentul prescris de medici. În mesajul său, ministrul Popescu le recomandă tuturor să respecte regulile impuse de autorități.

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat că s-a vindecat de Covid-19. Prin intermediul rețelei de socializare Facebook, demnitarul le-a mulțumit celor care i-au transmis mesaje și a povestit că nu a avut o formă gravă a bolii.

„M-am numărat printre cei norocoși, neavând simptome grave, ci o formă mai ușoară a bolii. Am stat în izolare, acasă, și mi-am monitorizat atent evoluția bolii. Am avut gust, miros. Deci este posibil, ca după aceste 2 săptămâni, să mă fi ales cu câteva grame în plus. Am considerat că este important să mă hrănesc sănătos, consistent, pentru a ajuta corpul să lupte cu acest virus”, a anunțat ministrul Economiei, Virgil Popescu.

După ce s-a vindecat de Covid 19, ministrul Popescu a decis să dezvăluie o serie de amănunte din perioada de izolare.

„Am urmat un tratament recomandat de medici. Vreau să le mulțumesc, pe această cale, tuturor eroilor, care fac eforturi pentru cei bolnavi. Am ales să nu fac publică schema de tratament, nu pentru că ar fi un mare secret sau că ar fi vorba de un ”tratament destinat privilegiaților”, însă fiecare corp reacționează diferit și cred că medicii sunt cei mai în măsură să decidă pentru fiecare caz în parte. Schema de tratament a fost una ”clasică”, pe care cred că mulți dintre cei care au fost bolnavi au primit-o pentru a se trata. După această experiență, înțeleg și mai mult că trecem printr-o perioadă dificilă, neobișnuită, care ne testează pe fiecare în parte. Ne stârnește frici și temeri, pe care nu bănuiam că vom ajunge să le trăim. Dar am încredere că vom trece și peste asta. Să nu ne lăsăm conduși de îndoieli, de frică, ci să apelăm la partea rațională, la ”instinctul de supraviețuire”, să respectăm măsurile care au fost luate pentru a ne proteja. Pentru că da, sănătatea este importantă!”, a scris Popescu pe Facebook.

La finalul mesajului său, Popescu le recomandă românilor să poarte mască, să se spele des pe mâini, să folosească dezinfectant și să păstreze distanța.

(sursa: Mediafax)