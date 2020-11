Ministrul Finanțelor Publice promite creșterea pensiilor și salariilor, în perioada următoare

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că pensiile și salariul minim vor crește „în perioada următoare”, fără a avansa un procent sau o dată.

Florin Cîțu a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă revenirea economiei, despre care a vorbit, va însemna și creșterea salariului minim, așa cum au cerut sindicaliștii, respectiv cu 100 de lei brut.

„Știți foarte bine că am spus că pensiile vor crește în fiecare an în perioada următoare. Vom vedea care va fi dinamica, dar vor crește în fiecare an. Da, ai nevoie de creștere economică pentru a crește și pensiile și salariile și creșterea economică se va reflecta în creșterea pensiilor și a salariilor”, a răspuns Cîțu.

În privința creșterii salariului minim, ministrul Finanțelor a spus că ar dori să fie păstrată o formulă pe care a lansat-o anul trecut, aceea de a nu penaliza dinamica salariului minim în ani cu contracție bugetară sau cu scădere a economiei.

Întrebat dacă vor crește pensiile cu 26% anul viitor, Cîțu a răspuns că pensiile vor crește, dar nu are un procent pe care să îl avanseze.

„Nu am un procent pe care aș putea să îl avansez, dar vă pot spune că vor crește pensiile în fiecare an în următoarea perioadă”, a mai spus ministrul Florin Cîțu.

