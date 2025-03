Mircea Badea, despre un candidat la prezidențiale: „Are șanse considerabile de a deveni președinte al României”

„În opinia mea, Nicușor Dan are, în acest moment, șanse considerabile de a deveni președinte al României. Nu știu dacă are cele mai mari șanse, dar are șanse considerabile”, a declarat Mircea Badea în cadrul emisiunii sale de la Antena 3 CNN.

Ce spune Nicușor Dan despre deciziile CCR

În cadrul discuției, realizatorul TV a adus în atenție și o declarație a lui Nicușor Dan referitoare la hotărârile Curții Constituționale:

„În opinia mea, deciziile în cazul Şoşoacă şi în cazul Georgescu sunt corecte, justificate corect de Curtea Constituţională. Numai că nu cred că este democratic ca Curtea Constituţională să aibă o marjă aşa de largă de apreciere.”

Mircea Badea a comentat, la rândul său, subiectul: „Putem să comentăm mult, doar că lucrurile sunt rezolvate. Gata. Acestea sunt deciziile. Nu se mai întâmplă nimic de genul „turul doi înapoi”.”

CCR confirmă lista candidaților la alegerile prezidențiale

Curtea Constituțională a respins contestațiile formulate împotriva mai multor decizii ale Biroului Electoral Central privind înregistrarea și respingerea unor candidaturi la alegerile prezidențiale din 2025.

Potrivit unui comunicat de presă, în urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, membrii CCR au respins contestațiile formulate împotriva „deciziei Biroului Electoral Central nr.24D/ din 14 martie 2025 privind înregistrarea candidaturii independente a domnului Ponta Victor-Viorel și a semnului electoral la alegerile pentru Președintele României din anul 2025” și a „deciziei Biroului Electoral Central nr.31D/15.03.2025 privind înregistrarea candidaturii domnului Simion George-Nicolae și a semnului său electoral la alegerile pentru Președintele României din anul 2025”.



Totodată, au fost respinse contestațiile formulate împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr.17D din 9 martie 2025 privind înregistrarea candidaturii independente a domnului Nicușor-Daniel Dan și a semnului electoral la alegerile pentru Președintele României din anul 2025; Deciziei Biroului Electoral Central nr.18D din 9 martie 2025 privind respingerea înregistrării candidaturii independente a domnului Călin Georgescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2025, precum și a semnului electoral; Deciziei Biroului Electoral Central nr.28D/15.03.2025 privind respingerea înregistrării candidaturii independente a domnului Paul Ispas la alegerile pentru Președintele României din anul 2025; Deciziei Biroului Electoral Central nr.26D/15.03.2025 privind înregistrarea candidaturii domnului Terheș Cristian-Vasile și a semnului său electoral la alegerile pentru Președintele României din anul 2025; Deciziei Biroului Electoral Central nr.30D/15.03.2025 privind înregistrarea candidaturii doamnei Șandru Marcela - Lavinia și a semnului său electoral la alegerile pentru Președintele României din anul 2025.

Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și vor fi publicate în Monitorul Oficial. Acestea marchează oficializarea listei candidaților pentru cursa prezidențială din 2025.