Mandatul lui Mircea Geoană de secretar general adjunct al NATO, prelungit cu un an. Reacția politicianului român: Vom continua să apărăm cei peste 1 miliard de cetățeni

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a prelungit mandatul secretarului general adjunct Mircea Geoană în semn de recunoaștere a serviciilor sale în cadrul Alianței, a anunțat vineri pe Twitter Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO.

În mesajul transmis de Stoltenberg se arată că Mircea Geoană a fost un adjunct extraordinar și un sprijin grozav „pentru mine personal într-o perioadă critică pentru securitatea euro-atlantică”.

„Abilitatea sa politică, expertiza și eleganța dovedite chiar și în momente de presiune continuă să fie atuuri puternice pentru Alianța noastră transatlantică. Ca recunoaștere a serviciului său, am extins mandatul său ca secretar general adjunct cu încă un an, până la mijlocul lui octombrie 2024. Îi mulțumesc lui Mircea pentru dedicare și abia aștept să continuăm să lucrăm împreună”, susține Jens Stoltenberg.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg has extended the mandate of Deputy Secretary General @Mircea_Geoana in recognition of his service to the Alliance: pic.twitter.com/SKDqRfSU2b