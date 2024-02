Năsui: Comasarea alegerilor va face un talmeş-balmeş în mintea românilor

El a spus că USR este pregătit pentru absolut orice scenariu şi va folosi "orice armă" pe care o are pentru a împiedica această comasare.



"Noi am mai spus, practic adevărata comasare este cea dintre PNL şi PSD şi această comasare a avut deja loc. Comasarea alegerilor nu este o idee bună. Face un talmeş-balmeş în mintea românilor care ar merge să-şi aleagă reprezentanţii în forurile din statul român, dar suntem pregătiţi pentru absolut orice scenariu. În schimb, e de menţionat faptul că această comasare are loc pentru salvarea PNL. PNL este absolut prăbuşit în sondaje, singura lor speranţă e să reuşească cu aceste jocuri de culise din spatele democraţiei, să reuşească să-şi maximizeze totuşi scorul electoral care a scăzut foarte mult pentru că şi-au dat arama pe faţă, pentru că nu mai pot candida cu minciuna cu care au candidat ultima oară că votând PNL săpăm de PSD. Nu-i adevărat. Tocmai din cauza PNL e PSD la guvernare", a afirmat Năsui, la Parlament.



Întrebat dacă USR va ataca la Curtea Constituţională legislaţia privind comasarea, Năsui a spus: "Absolut. Orice armă pe care o avem ca să împiedicăm această comasare o vom folosi".



Legat de o posibilă susţinere din partea USR a PNL în cazul eşecului negocierilor din coaliţie, Claudiu Năsui a precizat că USR nu are nicio intenţie de a face vreo alianţă în acest moment.



"Nu am avut absolut nicio discuţie nici instituţională, nici de altfel pentru a face lucrul acesta. Candidăm în alegerile următoare absolut pe picioarele noastre şi pe forţe proprii şi nu avem absolut niciun fel de intenţie să facem vreo alianţă în acest moment. Dar e de menţionat faptul că USR a mai fost într-o alianţă cu PNL. Am încercat lucrul acesta opt luni de zile, ştiţi şi dumneavoastră ce s-a întâmplat. Au insistat cu programul acela PNDL 3 Anghel Saligny. Noi am spus că nu sunt bani. Până la urmă s-a devenit ce am spus noi, că a trebuit să crească taxe şi impozite ca să dea banii aceea pentru contracte cu firme de partid şi aşa mai departe. Şi acesta nu este un mod în care USR poate guverna. Dacă guvernează cu USR, trebuie să facă reforme. Trebuie să facă reducerea taxării, trebuie să facă liberalizarea pieţei, de exemplu, a asigurărilor de sănătate şi alte lucruri de genul acesta la care noi ţinem şi care ne-ar face o ţară mai europeană şi asta e aici cred că e o incompatibilitate între actualul PNL şi USR", a explicat deputatul USR.