Ciucă: La nivelul bugetului, cheltuielile depășesc colectarea

„La nivelul bugetului cheltuielile depășesc colectarea. Este absolut necesar să drămuim cât se poate de echilibrat cheltuielile. Este o chestiune pozitivă faptul că în acest an am reușit să colectăm cu 17% mai mult, dar în același timp trebuie să vedem că avem cheltuieli care au depășit 25%”, spune Nicolae Ciucă.

Liderul PNL discută cu premierul Marcel Ciolacu de fiecare dată și se înțeleg foarte bină când au datele în față.

„Acum mergem la guvern. va veni și ministrul de Finanțe... Sunt chestiuni care țin de executiv și de asteptele tehnice. În acest moment, pe cifre, situația arată cum am zis, pentru că au fost acele cheltuieli care au vixzat o dinamică a investițiilor mai mare și este, de asemenea, foarte credibil că în aprilie, înainte de sărbătorile pascale, s-au alocat pensiile anticipat”, încheie Ciucă.

Premierul Marcel Ciolacu a negat creșterea cheltuielilor bugetare.

„Nu avem nicio creștere a cheltuielilor, creșterea cheltuielilor, vă spun încă o dată, e normal, pe ultima lună au fost cheltuieli de aproape 70 de miliarede. Oameni buni, am mutat pensiile, 0,5% din PIB. Ce vreți, să vă spun că e o catastrofă, când era ceva predictibil că vor crește cheltuieille, mutând ca oamenii să își primească pensiile înainte de sărbătorile pascale... La cheltuieli, haideți să vedem exact fiecare capitol despre ce este vorba. Am văzut în fața vreunui minister, să cărau dulapuri? Că eu nu am văzut”, a declarat Ciolacu.

(sursa: Mediafax)