Nicolae Ciucă, despre Iulian Dumitrescu: Nu există în acest moment aprobarea PNL pentru această candidatură

Demnitarul a fost întrebat de jurnaliști dacă Iulian Dumitrescu rămâne candidatul PNL pentru CJ Prahova.

„La nivelul PNL am luat decizia ca fiecare candidat la primăriile municipiilor de județ și la nivelul Consiliilor județene să fie aprobat de către Biroul Poltic Național pe baza cererilor venite de la fiecare filială. Pentru filiala Prahova nu am primit această solicitare de la nivelul conducerii filialei, motiv pentru care nu există în acest moment aprobarea PNL pentru această candidatură”, a spus liderul PNL.

Nicolae Ciucă a spus că a cerut Curții de Artritraj să facă o analiză. Întrebat când va primi un rezultat, acesta a spus: „Sperăm să îl primim cât mai repede”.

Iulian Dumitrescu, care este acuzat de procurorii DNA de luare de mită şi fals în declaraţii, și-a anunțat candidatura pentru un al doilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova.

În legătură cu dosarul penal care îl vizează, Iulian Dumitrescu susţine că are dreptul legal şi constituţional de a candida, colaborează cu instituţiile de cercetare penală, se consideră nevinovat şi aşteaptă o soluţie cât mai rapidă din partea Justiţiei.

„Intru în competiția electorală bărbăteşte, deschis şi asumat, cu determinarea unui om care a trecut prin furtună și cu convingerea că am datoria să duc la bun sfârșit proiecte atât de necesare pentru ca prahovenii să aibă o viață mai bună. În legătură cu dosarul penal în care am fost implicat, vreau să le spun cetăţenilor clar: sunt nevinovat, am încredere în Justiție, știu că adevărul va ieşi la iveală şi că se va face dreptate. Vreau să le mulțumesc prahovenilor că mi-au fost alături în acest mandat, chiar și în vremurile dificile. Îi aștept la vot în 9 iunie. Încă o dată, vă mulțumesc și continuăm împreună să ducem Prahova Pe Primul Loc”, a concluzionat Iulian Dumitrescu, candidatul PNL pentru încă un mandat în fruntea Consiliului Judeţean Prahova.