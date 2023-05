Întâlnire importantă la Guvern. Sindicaliștii din educație vor fi primiți de premierul Nicolae Ciucă

Ședința care va începe la ora 12.00, la Guvern, a fost convocată sâmbătă de premierul Nicolae Ciucă.

„Mâine, la ora 12:00, am convocat o întâlnire cu sindicatele, la Guvern, pentru discuții”, a spus, sâmbătă, premierul.

Anterior, liderul PSD Marcel Ciolacu a cerut suspendarea discuțiilor din coaliție privind formarea noului Guvern până la rezolvarea problemelor legate de grevele anunțate în educație și sănătate.

„De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. E clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor”, a scris, sâmbătă, Ciolacu pe Facebook.

Greva generală ar trebui să înceapă luni, la ora 8.00, în întreaga țară.

(sursa: Mediafax)