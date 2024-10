Nicolae Ciucă, despre listele de parlamentare de la Bucureşti: Când e momentul nominalizării candidaţilor, este o efervescenţă mai aparte

"Suntem la Iaşi. La Bucureşti... rezolvăm problemele la Bucureşti. (...) Nu sunt probleme cu niciunul dintre cei care sunt pe liste. Există această competiţie internă, nu doar la Partidul Naţional Liberal, ci în toate partidele. Când se apropie momentul întocmirii şi nominalizării candidaţilor pe liste, este o efervescenţă mai aparte. Rostul nostru este să gestionăm această efervescenţă", a spus Ciucă în cadrul unor declaraţii de presă susţinute după ce a vizitat noua Unitate de Primiri Urgenţe a Spitalului de Copii "Sf. Maria" din Iaşi.



Întrebat dacă demisia preşedintelui PNL Galaţi, George Stângă, are legătură cu întocmirea listelor pentru parlamentare, liderul liberal a spus că nu a reuşit să discute cu acesta.



"Nu am reuşit să vorbesc cu dumnealui, dar, dacă şi-a dat demisia, înseamnă că are motive întemeiate", a răspuns Nicolae Ciucă.



Totodată, chestionat dacă liderii de organizaţii au libertatea de a întocmit listele sau "jocurile" sunt făcute de la centru, preşedintele PNL a spus că procedurile privind nominalizările se derulează în fiecare filială conform statutului partidului.



"Vă rog să staţi de vorbă cu orice preşedinte de filială şi i-am lăsat ca fiecare dintre ei să deruleze procedurile aşa cum este stabilit în statut, trecând prin votul biroului judeţean, în CDJ, în CCJ şi, la final, Biroul Politic Naţional decide", a adăugat acesta.

