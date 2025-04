ICR New York a prezentat premiera spectacolului “Lungs” de Duncan Macmillan, o nouă producție teatrală din cadrul programului „Studioul de teatru româno-american”

“Lungs” este o piesă de teatru puternică și intimă, ce explorează complexitatea relațiilor umane și pune în discuție importanța alegerilor pe care le facem într-o lume dominată de incertitudine, cum e cea de astăzi. Piesa se concentrează pe dilemele unui cuplu care trebuie să decidă dacă este etic sau înțelept să aducă pe lume un copil, într-o perioadă marcată de crize ecologice și sociale. Cei doi protagoniști – interpretați de actorii americani Olivia Fairless și Austin Lightning Carrothers – se confruntă cu propriile frici și îndoieli în fața multiplelor crize globale, care îi împing la decizii dificile, care tind sa le distrugă viața de cuplu.

Producția, care a fost transmisă și live pe pagina de Facebook a ICR New York, este inclusă în programul permanent la ICR New York „Studioul de teatru româno-american”, care sprijină dezvoltarea și promovarea producțiilor teatrale originale realizate de profesioniști români și americani. Programul facilitează crearea de relații durabile între artiști, contribuind la realizarea de proiecte teatrale neconvenționale pe teme contemporane relevante pentru publicul global. De asemenea, ICR New York sprijină astfel tinerii regizori româno-americani, oferindu-le un „laborator” creativ unde să se poată exprima artistic, prin producții de tip atelier.

Luana Șeu este regizoare și artistă vizuală de origine română, cunoscută în New York pentru estetica sa cinematografică și abordările inovative care îmbină new media cu artele vizuale clasice. Lucrările sale au fost premiate la Lens Culture Awards și au fost nominalizate la ReFocus Awards in Color Photography 2023. Luana este stabilită în New York și colaborează frecvent cu artiști din Europa și Statele Unite.

Olivia Fairless este actriță britanico-americană, care a debutat pe scena Off-Broadway new yokeză în producția “Another Minute” la începutul anului 2024, debut ce a fost continuat cu „Dream On, Baransky!” la The American Theater of Actors.

Austin Lightning Carrothers este absolvent al programului „Company Program” de la AADA, a jucat în numeroase producții Off-Broadway și este membru fondator al TroupEnigma LLC. Printre rolurile sale remarcabile se numără Sergius în „Arms and the Man” și Jay Gatsby în „The Great Gatsby”.