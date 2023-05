Nicolae Ciucă, despre rocada PSD-PNL: Iată-ne ajunși la sfârșit de etapă și urmează cea de-a doua

„Pentru că am spus mai devreme că voi face referire la modul în care, nu peste mult timp, se va face această rocadă politică, așa cum a fost ea asumată în momentul în care, împreună cu președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, am decis ca prima jumătate a acestui proiect de coaliție să aibă la conducerea guvernului un premier liberal, iată-ne ajunși la sfârșit de etapă și urmează cea de-a doua în care vom realiza ceea ce nimeni nu se aștepta, cu mai bine de peste un an și jumătate în urmă, pe de-o parte menținerea acordului politic, asigurarea stabilității coaliției și asigurarea majorității în parlament, astfel încât să avem certitudinea că aceste programe, pe care ni le-am asumat, fie că vorbim despre Programul de guvernare, fie că vorbim de PNRR – asumat prin fonduri europene, ce presupune de la sine un amplu program de reforme să se realizeze”, a spus luni premierul la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la înființarea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR).

El a adăugat că fără o majoritate parlamentară solidă nu s-ar fi reușit dezbaterea și analiza parlamentară pe proiectele de lege care au asigurat liniile de reformă asumate de România prin PNRR.

„De aici încolo avem nevoie de această majoritate și de același ritm și dinamică în actul guvernamental, în aprobarea proiectelor de legi în parlament, pentru că doar așa ne putem asigura absorbția de fonduri europene pe toate liniile de finanțare. Anul acesta se încheie unul dintre ele, ne rămân două: PNRR și fondurile de coeziune pentru Cadrul financiar multianual 2021-2027. Totodată, anul trecut am început procesul de aderare la OCDE, ceea ce presupune de la sine un program și un proiect complex de reforme ce se aliniază și se complementează perfect cu reforma din PNRR”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Conform acestuia, este nevoie de consens politic pentru menținerea „ritmul de dezvoltare pe care România l-a obținut în condiții deosebit de dificile, anul trecut și anul acesta, pe un trend pozitiv, pentru care nu avem scuză dacă nu-l menținem”.