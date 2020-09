Alegeri locale 2020. Nicușor Dan a anunțat că îi va intenta proces civil pentru calomnie Gabrielei Firea

Deputatul Nicușor Dan, susținut de PNL și USR PLUS la Primăria Capitalei, a anunțat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că îi va intenta proces civil pentru calomnie primarului general, Gabriela Firea, în urma acuzațiilor de trafic de influență și șantaj.

„Eu știu că ea nu poate să conceapă ca cineva să își dedice 15 ani pentru a apăra cetățenii și nu poate să înțeleagă pentru că nu e în sistemul ei de valori, dar când faci afirmații mincinoase, trebuie să plătăști”, a spus candidatul dreptei la Primăria Capitalei.

„Voi intenta proces civil pentru calomnie, pentru afirmaţii calomnioase, primarului PSD în funcţie, Gabriela Firea, care a spus despre mine, explicit, că am luat bani pentru a ajuta cetăţeni în diferite chestiuni. Este o afirmaţie mincinoasă, pentru care va trebui să răspundă. Eu înţeleg că ea nu poate să conceapă ca cineva să îşi dedice 15 ani din viaţă ca să apere nişte principii şi să apere nişte oameni împotriva abuzurilor autorităţilor - pentru principii. Şi nu poate să înţeleagă - că nu e în sistemul ei de valori - că cineva poate să doneze din banii lui, gratuit, pentru o cauză, în cazul acesta pentru pre-campania unui candidat la Primăria Capitalei. Dar când faci afirmaţii mincinoase despre cineva, trebuie să plăteşti, pentru că eu am obligaţia să apăr reputaţia - şi a mea, şi a colegilor din Salvaţi Bucureştiul, care au făcut muncă voluntară 15 ani - şi mai am obligaţia să apăr spaţiul public de dejecţii revărsate de un contracandidat politic", a mai afirmat Nicușor Dan.

Gabriela Firea l-a acuzat pe Nicușor Dan de trafic de influență și că ar fi pus presiuni pe funcționari din primărie pentru „a-l apăra pe interlopul Mitrache zis Câine”.

O înregistrare cu Nicușor Dan a apărut luni în spațiul public. Înregistrarea conține un dialog între candidatul dreptei la Primăria Capitalei și un reprezentant al primăriei Sectorului 4, în cadrul căruia Nicușor Dan ar fi încercat să împiedice demolarea unei construcții.

Înregistrarea a fost făcută publică de Dana Budeanu.