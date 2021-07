Nicușor Dan continuă să primească donații și după alegeri. Sume menționate cu întârziere. Transferuri bancare în conturi care nu se regăsesc în declarațiile de avere

Problemele lui Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, generate de ancheta penală transmisă de DNA la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, par să se adâncească. O serie de donații primite de la mai multe persoane fizice, în campania electorală aferentă alegerilor locale de anul trecut, dar și altele care au fost făcute în anul 2019 nu se regăsesc în declarația de avere a lui Nicușor Dan, completată și depusă pe site-ul Camerei Deputaților, la finalul mandatului de parlamentar, din luna noiembrie a anului 2020. Ele apar însă abia în declarația de avere completată de Nicușor Dan în 15 iunie 2020, ca primar al Capitalei. Mai mult, din documentele pe care donatorii le-au depus la DNA, în calitate de martori audiați, rezultă că aceste donații au fost virate într-un cont bancar ce îl avea pe Nicușor Dan drept beneficiar. Numai că, potrivit ultimelor două declarații de avere depuse de acesta, edilul nu a menționat deținerea vreunui mijloc de economisire bancară. Sumele de bani primite drept donație de Nicușor Dan, de-a lungul anilor, de la diverși oameni de afaceri extrem de influenți, par să nu se regăsească nicăieri. Cele folosite în campania electorală au fost decontate de AEP, iar Nicușor Dan nu a făcut nicio investiție. Are aceeași mașină veche, din anul 1986, nu deține case și are un tren la Predeal, din 2007, la care încă plătește rate bancare.

La data de 15 iunie 2021, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a completat și depus pe site-ul instituției pe care o conduce Declarația de Avere cu nr. 65/2021, din care rezultă că, față de luna noiembrie a anului trecut, a primit donații în sumă totală de 381.300 de lei, din partea a 11 persoane fizice. Acestea sunt Bogdan Micu – 45.000 de lei, Florin Talpeș - 194.000 de lei, Camil Alexandru Perian – 72.800 de lei, Marius Gheorghe – 15.000 de lei, Radu Roșu – 10.000 de lei, Marius Popescu – 18.500 de lei, Ovidiu Simion Liliac-Zajontz – 10.000 de lei, Tudor Mihai Ioan Dimitriu – 5.000 de lei, Radu Floricică - 5.000 de lei, Teodora Patricia Constantinescu – 3.000 de lei și Alexandra Ana-Maria Stan – 3.000 de lei.

Faptul că aceste donații ar fi trebuit să fie noi rezultă și din mențiunea, făcută în aceeași declarație de avere, că Autoritatea Electorală Permanentă i-a decontat lui Nicușor Dan cheltuielile de 445.961 de lei efectuate de acesta în campania electorală.

Comparând donațiile menționate în declarația de avere din 15 iunie 2021 cu cele menționate în Declarația de Avere nr. 367 din data de 17 noiembrie 2020, completată și depusă de Nicușor Dan la finalizarea mandatului său de deputat, ca urmare a preluării funcției la Primăria Capitalei, rezultă că, până la acea dată, Nicușor Dan încasase două donații, de la persoane anonimizate în acest document, prima de 76.000 de lei, iar a doua de 5.000 de lei.

Cadou-record de la donatorul partidului lui Cioloș

Donatorii lui Nicușor Dan au fost audiați, în cursul lunii februarie, la Direcția Națională Anticorupție, în dosarul deschis ca urmare a sesizării făcute de un grup de parlamentari ai PSD, sub aspectul săvârșirii de către actualul edil general a infracțiunilor de fals în declarații, înșelăciune, spălare de bani și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Donatorul Florin Talpeș, care figurează în declarația de avere din 15 iunie 2021 cu cea mai mare sumă făcută cadou – 194.000 de lei, a dat declarație de martor în fața procurorilor, arătând că a făcut mai multe donații către Nicușor Dan, „cât și partidelor din care acesta a făcut parte”, susținând însă că nu are cunoștință să fi existat vreun litigiu între companiile pe care le administrează și Nicușor Dan sau Asociația Salvați Bucureștiul. Ulterior, în 5 februarie 2021, a fost înregistrată la dosarul cauzei o adresă formulată de Florin Talpeș, prin avocat, precum și mai multe înscrisuri, documente din care reiese că, în data de 30 decembrie 2019, a fost autentificat un contract de donație cu numărul 497, având ca obiect suma de 28.500 de lei, iar la data de 27 septembrie 2019 a fost încheiat un alt contract de donație, autentificat cu numărul 875, având ca obiect o convenție de acordare a sumei de 47.500 de lei. Adică exact suma de 76.000 de lei pe care Nicușor Dan o menționase în declarația de avere din data de 17 noiembrie 2020. Rezultă, astfel, că donația de 194.000 de lei, care figurează în declarația de avere din 15 iunie 2021, este ulterioară alegerilor locale de anul trecut și a fost făcută după data de 17 noiembrie 2020.

Revenind la afirmația omului de afaceri referitoare la donațiile pe care acesta le-a acordat „inclusiv partidelor politice din care a făcut parte Nicușor Dan”, aceasta este cel puțin interesantă, în contextul în care Florin Talpeș a donat bani la PLUS – partidul lui Dacian Cioloș. Nu știm ca Nicușor Dan să fi fost vreodată membru PLUS. Un raport al AEP privind lista donațiilor primite de PLUS în anul 2019, arată că Florin Talpeș a făcut o astfel de donație în 5 aprilie 2019, în sumă de 71.313 lei. Același om de afaceri a mai împrumutat partidul lui Dacian Cioloș cu suma de 344.584 de lei, în data de 2 mai 2019, cu scadență la 25 mai 2020.

Și-a amintit că a primit banii după nouă luni

De altfel, inclusiv Autoritatea Electorală Permanentă a transmis DNA un înscris, intitulat „Adresa nr. 255228/4.11.2020”, în legătură cu donațiile cu privire la campania electorală pentru alegerile locale din anul 2020, primite de Nicușor Dan.

Conform acestui document, rezultă că, în data de 22 septembrie 2020, Camil Alexandru Perian i-a donat lui Nicușor Dan suma de 72.000 de lei, în baza contractului nr. 2704. În declarația de avere depusă de Nicușor Dan la 17 noiembrie 2020, nu figurează această sumă. Figurează însă suma primită cu titlu de donație de la Perian de 72.800 de lei, în declarația de avere din 15 iunie 2021.

Mai departe, în adresa AEP, apare suma de 45.000 de lei, donată de Bogdan Marian Micu, potrivit contractului 765 din 4 septembrie 2020. Nici această donație nu figurează în declarația de avere a primarului general din data de 17 noiembrie 2020, ea figurând abia în declarația de avere din 15 iunie 2021. De asemenea, AEP arată că, la 24 septembrie 2020, Marius Gheorghe i-a donat lui Nicușor Dan suma de 15.000 de lei, conform unui contract neînregistrat, completat olograf. În declarația de avere din 17 noiembrie 2020 a lui Nicușor Dan nu este menționată această sumă. Apare, ca și în celelalte cazuri, abia în documentul din 15 iunie 2021.

Toți martorii audiați vorbesc de transferuri bancare. Rubrica aferentă din documentele de avere este goală

O altă problemă majoră depistată în declarațiile de avere depuse și completate de Nicușor Dan în datele de 17 noiembrie 2020, respectiv 15 iunie 2021, este că primarul Capitalei nu menționează existența niciunui cont bancar, depozit sau alte mijloace de economisire bancare, rubrica având ca obiect aceste mențiuni este goală în ambele documente.

Ei, bine, conform adresei Autorității Electorale Permanente transmisă Direcției Naționale Anticorupție, în ceea ce privește donația făcută de Marius Gheorghe, în sumă de 15.000 de lei, se menționează că s-a folosit calea unui transfer bancar. De altfel, donatorul Marius Gheorghe a fost audiat la DNA, în calitate de martor, prilej cu care a predate un extras de cont din care rezultă că, în data de 24 septembrie 2020, a fost virată suma de 15.000 de lei într-un cont bancar avându-l drept beneficiar pe Nicușor Dan. Astfel încât, potrivit actelor depuse de martor, acest cont există, dar conform declarațiilor de avere ale lui Nicușor Dan, nu.

Din 2017, de când a preluat mandatul de parlamentar, și până în prezent, Nicușor Dan a completat numeroase declarații de avere. Un singur document menționează însă existența unui cont bancar. Este vorba despre declarația de avere depusă la Camera Deputaților nr. 340, din data de 15 iulie 2020. Aici apărea un cont la BCR, deschis în 2004, în care Nicușor Dan scria că avea suma de 49.771 de lei. Asta, în condițiile în care, în aceeași declarație de avere, menționa două donații de 81.000 de lei, adică aceleași menționate în documentul completat la data de 17 noiembrie 2020.

Tot din dosarul de la DNA, care a fost transmis, spre competentă soluționare Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, aflăm că Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat două împrumuturi luate de Nicușor Dan pentru campania electorală aferentă alegerilor locale din 2020. Ambele împrumuturi au fost primite în data de 24 septembrie 2020, când Nicoleta Teodorescu l-a împrumutat pe Dan cu 22.000 de lei, iar Ștefania Georgiana Simion l-a împrumutat cu 20.000 de lei. Ambele împrumuturi s-au făcut, potrivit DNA, prin transferuri bancare. Contul însă nu se regăsește, așa cum am arătat deja, nici în declarația de avere din 17 noiembrie 2010, nici în cea din 15 iunie 2021.

N-are casă, umblă cu o mașină din 1986 și plătește „cu țârâita” un credit ipotecar pe terenul de la Predeal

Contul pe care Nicușor Dan îl menționează în declarația de avere din data de 15 iunie 2020 nu a mai apărut niciodată în aceste înscrisuri depuse. Nu se face mențiune la el nici în declarația de avere din data de 14 iunie 2019, în care se menționează o donație de 130.000 de lei, nici în cea din 15 iunie 2018, unde este menționată o donație de 30.000 de lei și un decont de la AEP în valoare de 70.000 de lei, dar nici în declarația de avere din 15 iunie 2017, unde apar 12 donații pentru precampania și campania electorală aferentă alegerilor locale din anul 2016, în sumă totală de 282.000 de lei.

Contul bancar nu există nici în prima declarație de avere completată de Nicușor Dan, în calitate de deputat, la data de 17 ianuarie 2017. Unde figurează însă un „cadou” de 10.000 de lei de la SC Panotaj Expert SRL, reprezentând „donație pentru studii sociologice”. Firma în cauză este controlată, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului, de către Jean-Costin Rădulescu și de către Eliza Nicoleta Geodoiu. Aceasta din urmă a fost audiată, ca martor, la DNA, în dosarul penal disjuns și transmis Parchetului General, precizând că a semnat contractul în baza căruia a fost făcut un transfer bancar către Nicușor Dan, în sumă de 10.000 de lei. „Prin adresa înregistrată la dosarul cauzei din 5.02.2021, SC Panotaj Expert SRl a predat un înscris intitulat «Contract de donație», încheiat în 23.07.2015, în care părți figurează SC panotaj Expert SRL, reprezentată prin administrator Geodoiu Eliza, în calitate de donator, și Dan Nicușor Daniel, în calitate de beneficiar-donatar, având ca obiect remiterea către acesta din urmă a sumei de 10.000 de lei cu titlu de «dar manual», în vederea efectuării de către acesta de studii sociologice. Așa cum rezultă din extrasul de cont, de asemenea predate de SC Panotaj Expert SRL, banii au fost virați în data de 24.07.2015, într-un cont al cărui titular este, așa cum rezultă din convenția încheiată, Dan Nicușor Daniel”, se arată în Ordonanța DNA.

Nu se știe ce a făcut cu banii

Povestea romanțată a banilor primiți cadou de Nicușor Dan în toți acești ani devine și mai interesantă, având în vedere că nu apar nici în conturi, nici în vreo investiție. Nu în vreuna la vedere. Nicușor Dan are un teren, de 7.460 de metri pătrați, cumpărat, încă din 2007, la Predeal. Pentru el a contractat, în 2007, un credit ipotecar de la Garanti Bank, în sumă de 100.000 de euro. Din mențiunile ulterioare făcute în declarațiile de avere, nu rezultă că ar fi fost folosiți banii din donații pentru achitarea acestui credit. În documentele din 17 ianuarie, respectiv 15 iunie 2017, datoria rămasă de restituit, până în anul 2032, era de 72.178 de euro. În 15 iunie 2018, datoria scăzuse la 67.915 euro. La data de 14 iunie 2019, această datorie scăzuse până la 63.800 de euro, iar la 5 iulie 2020, mai avea de achitat 59.751 de euro.

La finalul mandatului de parlamentar, datoria lui Nicușor Dan la creditul ipotecar era de 57.828 de euro, iar, potrivit declarației de avere din 15 iunie 2021, această datorie scăzuse la 55.650 de euro.

Nicușor Dan mai are o datorie, de 27.000 de euro, la o persoană fizică pe nume Gențiana Dănilă, profesoară de matematică la Universitatea Paris 7. Această datorie este din anul 2012 și avea, inițial, scadența în 2018. După care scadența s-a prelungit pentru anul 2020 și, ulterior, pentru anul 2023. Nu a achitat niciun cent din ea.

În afară de terenul de la Predeal, Nicușor Dan are, oficial, un singur bun în proprietate. Este vorba despre un autoturism Citroen BX, fabricat în anul 1986. În rest, nu deține și nu a deținut vreodată clădiri, bunuri de valoare, bijuterii sau opere de artă, nu are bani în conturi, nu are plasamente sau investiții și nici împrumuturi acordate.