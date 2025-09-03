x close
Nicușor Dan: Energia electrică devine esențială în economia globală dominată de inteligența artificială

de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   15:30
Sursa foto: Hepta/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că energia electrică va avea un rol tot mai important în viitorul apropiat, în special datorită impactului în creștere al inteligenței artificiale asupra economiei globale. Declarațiile au fost făcute în contextul vizitei sale la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde au început lucrările de retehnologizare a Unității 1.

„Energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce trece timpul. Vom intra într-o etapă în care inteligența artificială va avea o pondere majoră în economia mondială. Iar aceasta înseamnă consum ridicat de energie electrică și nevoia de minți strălucite — domenii în care România are un avantaj competitiv”, a spus Nicușor Dan.

Energia nucleară – pilon strategic pentru România

Președintele a subliniat că energia nucleară reprezintă nu doar o resursă energetică vitală, ci și un element esențial de securitate națională.

„Nuclearul este unul dintre domeniile în care România are un avantaj competitiv. Acest parcurs a început cu peste 100 de ani în urmă, cu Horia Hulubei și alți cercetători de renume. Nu vorbim doar de electricitate, ci și de aplicații conexe, cum ar fi medicina, unde din nou avem expertiză valoroasă.”

Nicușor Dan a reiterat sprijinul său pentru proiectele nucleare strategice ale României, precum retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, continuarea lucrărilor la reactoarele 3 și 4, dar și dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Parteneriate internaționale solide

Președintele a evidențiat faptul că România colaborează cu state aliate și cu expertiză în domeniul nuclear.

„Avem parteneri în care putem avea încredere – Canada, Coreea, Italia, Statele Unite – state care împărtășesc aceleași valori privind ordinea internațională.”

În încheiere, Nicușor Dan a transmis susținerea sa pentru toate proiectele energetice în derulare:

„Succes în toate lucrările care urmează!”

 

Subiecte în articol: nicusor dan energia electrică inteligenta artificiala Cernavodă
