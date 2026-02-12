Nicuşor Dan: Nu trebuie să ne sperie Europa cu mai multe viteze, obiectivele - preţul energiei şi lipsa decalajelor

"Nu trebuie să ne sperie asta - Europa cu mai multe viteze sau, cel puţin aşa cum este ideea, la momentul ăsta, este pur şi simplu o reuniune de ţări (...) care au anumite idei, se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului. Deci, aici nu trebuie să avem vreo îngrijorare", a arătat preşedintele, înainte de participarea la reuniunea informală a liderilor Consiliului European, care are loc la Castelul Alden-Biesen din Regatul Belgiei.



Potrivit şefului statului, liderii UE au două obiective mari: preţul energiei, anume interconectarea şi taxele pe emisii de carbon, şi împărţirea justă a bugetului multianual.



"Foarte important în momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028 - 2034 este ca împărţirea acestor bani să fie făcută şi pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul între ţările mai dezvoltate şi mai puţin dezvoltate", a subliniat Nicuşor Dan.



El a dat exemplul Programului european Horizon.



"Am avut un program de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene în care România nu a luat practic nimic. E foarte bine că în bugetul multianual, aşa cum este proiectul acum, există mulţi bani pentru competitivitate, însă, dacă criteriile vor fi strict, strict competitive, atunci, să fim foarte oneşti, România şi multe ţări să le spunem de la graniţa Uniunii Europene nu vor avea mari şanse să ia banii ăştia şi atunci decalajul se va adânci, se va mări", a explicat preşedintele.



Conform acestuia, liderii europeni sunt preocupaţi şi de armonizarea reglementărilor.



"Cum facem să compatibilizăm - faptul că Europa este împărţită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în Statele Unite ale Americii, de exemplu pe telecomunicaţie avem trei-patru companii în Statele Unite, şi vreo 150 în Europa şi în felul ăsta banii pentru cercetare-dezvoltare vor fi tot timpul acolo şi noi vom avea un dezavantaj competitiv", a punctat el.



Şeful statului a mai menţionat că, în linii mari, liderii sunt de acord ca Europa să facă acorduri comerciale precum cele cu India şi Mercosur.



În ceea ce priveşte trecerea la energia verde, preşedintele a amintit că România este printre ţările care îşi doresc ca acest tranzit să fie mai lent, astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp.

