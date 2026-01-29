Nicușor Dan despre funcționarea coaliției: Ei împreună reușesc să atingă niște obiective de etapă

Despre funcționarea coaliției, președintele a spus: „Să împaci aceste două lucruri e dificil. Ce e important este că ei împreună reușesc să atingă niște obiective de etapă, cum ar fi OCDE-ul, cum ar fi negocierea PNRR-ului și o mare oportunitate care va fi pentru 2026 de a lua până în august o sumă importantă de bani europeni. Așa e în politică când partidele care compun coaliția au opțiuni diferite pe multe teme”

„Protocolul ăsta spune că până în aprilie 2027 există un prim-ministru numit PNL. În momentul acesta nu există o altă alternativă. PNL are un președinte, președintele ocupă poziția de prim-ministru”, a spus Dan, joi, la Digi24.

Acesta a comentat și afirmațiile premierului Bolojan privind posibilitate unui guvern minoritar. „Știți că domnul Bolojan a făcut studii de matematică. În matematică ei toate, dacă cineva te întreabă, e posibil, răspunzi, da, e posibil. Dar, bineînțeles, e puțin probabil în momentul ăsta. A răspuns teoretic”, a spus Dan.

Acesta a vorbit și despre eforturile sale de mediere a tensiunilor din coaliție: „Pe chestiuni punctuale am mai mediat între liderii coaliției. Săptămâna asta am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri. Și cu domnul Bolojan, și cu domnul Fritz și cu Sorin Grindeanu. Și nu există, în ceea ce privește politice publice, bineînțeles că există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze”.

Nicușor Dan: Există o stare de tensiune în societate

Președintele Nicușor Dan susține că în societate există în acest moment o stare de tensiune, cu nemulțumiri care s-au acumulat.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi seara cum percepe starea de spririt a românilor.

Șeful statului a spus că lucurul cel mai important este că a scăzut puterea de cumpărare, a fost o inflație de 10%, ceea ce înseamnă că cumpărăm cu 10% mai puțin.

„Acesta e lucrul cel mai important pentru români, așa cum percep eu realitatea. Dincolo de asta, ca și media, în opinia publică lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate în România, comparat cu Uniunea Europeană. Și la întrebarea credeți că taxele din România, taxele pe proprietate din România, adică pe case, terenuri și mașini, taxele de proprietate din România sunt mai mari sau mai mici decât în Uniunea Europeană?Mulți, dacă nu mă înșel între 60-70%, spuneau că sunt mai mari. Și, în realitate, ele sunt chiar sensibil mai mici”, a declarat președintele la Digi24.

Nicușor Dan spune că există o stare de tensiune în societate și că imaginea despre funcționarea coaliției de guvernare nu este perfectă.

„Există o stare de tesiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci, cumva, pe anumite aspecte, cum este asta, funcționarea coaliției, cred că imaginea nu este perfectă”, a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan despre educație: E un act de curaj pentru cineva care să fie ministru

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că situația de la Ministerul Educației este una dificilă, subliniind că e un act de curaj ca cineva să preia acest post. Despre activitatea lui Daniel David, Dan a spus că au existat și greșeli.

Întrebat despre ministerul Educației, președintele Dan a spus că nu este un lucru bun că nu există un ministru. Acesta a spus: „E un act de curaj pentru cineva care să fie ministrul al educației azi”.

Acesta și-a motivat afirmația: „Pentru că este un sistem subfinanțat de ani de zile. Nu există o motivație proporțională. Suntem după o jumătate de an de la o diminuare a banilor care s-au dus în sistemul de educație. Sunt multe probleme care vin din vechime, suprapunerea dintre programele școlare și ceea ce cere viața reală pe piața muncii”, a spus Dan, joi, la Digi24.

Referindu-se la măsurile de reducere a deficitului bugetar adoptate în mandatul fostului ministru al Educației, Daniel David, președintele a explicat: „Putem să analizăm diverse măsuri. O să și facem. E și făcută în parte analiza asta. O să și avem întâlniri cu sindicatele, cu cifrele pe masă. Tot timpul când ei decizi în regim de urgență, fac și greșeli”.

Întrebat de ce educația a fost primul domeniu afectat de măsurile de austeriate, Dan a declarat: „Trebuia să fie un efort colectiv pe mai multe segmente. Toate celelalte segmente urmau să înceapă la 1 ianuarie. Asta pentru că școala începe la 10-15 septembrie. Ea a început mai devreme. După care am văzut că pe celelalte segmente s-a întârziat după 1 ianuarie și de aici vine frustrarea”.

Nicușor Dan despre piața energiei: Sunt două părți. Prima de resurse, cât și nivelul de taxare

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nivelul prețurilor din piața energiei nu este determinat exclusiv de resurse, dar și de nivelul de taxare.

Întrebat despre piața de energie din România, președintele Nicușor Dan a spus: „Sunt două părți în chestiunea asta”.

Acesta a explicat că, chiar și în cazul statelor care dispun de resurse energetice, prețurile sunt influențate de regulile pieței libere.

„Prima este că chiar dacă o țară are resurse, există o piață liberă în care la prețul cu care compania producătoare vinde, tot cam aia e. Și aici discuția este dacă tu ai resursele astea, înseamnă că din redevențe, din participația ta ca stat la această companie, ai niște bani pe care îi duci în bugetul național, cu care faci diverse lucruri”, a spus Dan, joi, la Digi24.

Șeful statului a explicat și a doua componentă. „Acolo se umflă prețul. Cât sunt taxele, cât sunt accizele. Și aici din nou ne întoarcem la cum echilibrăm un buget național care are nevoie de bani și în învățământ, care are nevoie de bani în sănătate. Ne întoarcem la problema eficienței companiilor de stat, la o eficiență economică în ansamblu. Și aici este foarte, foarte mult de lucru”.

Ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze situația din Orientul Mijlociu

Ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze situația din orientul Mijlociu, dar nu vrem să încălcăm alte obligații internaționale, spune președintele Nicușor Dan despre invitația în Consiliul pentru Pace.

„Este un instrument pe care Statele Unite îl propun pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate. În modul în care acordul sau carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României și altor state. Bineînțeles, imediat ce am primit, am început să ne consultăm unii cu alții. Și acum am intrat cu toți într-un proces și bilateral și cumva consultativ unii cu alții, într-un proces de negociere a acestei carte, astfel încât ea să fie compatibilă cu alte tratate internaționale și uneori chiar și cu constituțiile unora din țări”, a spus Nicușor Dan, la Digi24.

El susține că, în opinia lui, procesul consultativ va dura săptămâni sau chiar luni.

Întrebat dacă România va intra în Consiliu dacă textul va fi modificat, Nicușor Dan a spus: „Suntem onorați. America și Statele Unite sunt partenerul nostru strategic și evident că ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze regiunea Orientului Mijlociu sau măcar o parte din ea. Pe de altă parte, nu ne dorim ca, semnând un astfel de acord, să încălcăm alte obligații internaționale, de exemplu Carta ONU sau Tratatul Uniunii Europene”.

