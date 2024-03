Nicuşor Dan: Miza acestor alegeri este lupta dreptei cu PSD

"Miza acestor alegeri, toate alegerile care vor fi în 2024, este lupta dreptei cu PSD. Şi sunt multe de spus pe subiectul ăsta: că noi am făcut în trei ani, că am schimbat mai multă conductă de termoficare decât au schimbat ei în 12, că ei au dus primăria în faliment şi noi am scos-o, că ei au încercat să direcţioneze nişte achiziţii şi riscam să pierdem fonduri europene pe autobuze, troleibuze, tramvaie, şi noi le-am dus în mod corect şi le-am şi luat, şi multe, şi multe alte lucruri care ţin de viaţa de zi cu zi a oamenilor", a declarat Nicuşor Dan.



El a continuat spunând că un lucru important în lupta cu PSD este reprezentată şi de drumul pe care România trebuie să-l urmeze.



"Cred eu că lucrul cel mai important în această luptă a noastră cu PSD este unde vrem să ducem România, pentru că ce e pesedismul? Pesedismul înseamnă să iei nişte instituţii pe persoană fizică şi de fapt toată istoria noastră de la Revoluţie şi de la Piaţa Universităţii încoace este de a construi nişte instituţii care să apere cetăţeanul şi nu de a lăsa nişte combinaţii cu oameni ai noştri din comisie, cu ăla care cunoaşte pe altul şi pe altul şi pe altul, şi deciziile să se ia în afara unui cadru instituţional. Deci, asta e istoria, în opinia mea, istoria României de 34 de ani. Încercarea unor oameni de a crea instituţii, faţă de încercarea altor oameni de a păstra un sistem comunist un pic cu faţă umană care să ne spună nouă: 'Lăsaţi că ştim noi mai bine. Vouă vă dăm şi aşa nişte firimituri şi vă mărim cu 100 de lei pensia şi fiţi mulţumiţi că vă guvernăm", a mai spus primarul Capitalei.