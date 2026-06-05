Nicușor Dan, prima reacție după explozia unei drone marine în Portul Constanța: „Vom menține un nivel ridicat de vigilență”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicușor Dan a anunțat că a fost informat despre incident în timp ce se deplasa spre Muntenegru.

Potrivit președintelui, structurile de ordine publică și securitate au acționat prompt, reușind să evacueze zona înainte de producerea exploziei. În prezent, autoritățile analizează modul în care drona a ajuns în port și evaluează eventualele riscuri suplimentare.

Anchetă în desfășurare după incidentul din Portul Constanța

Șeful statului a subliniat că principala preocupare a autorităților rămâne protejarea populației și siguranța infrastructurii portuare. De asemenea, instituțiile competente urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

Incidentul din Portul Constanța este al doilea eveniment major de securitate înregistrat pe litoralul românesc în această săptămână. Acesta vine după descoperirea unei mine marine în zona dintre Vama Veche și 2 Mai și se adaugă unui alt incident produs recent la Galați.

Nicușor Dan: „Consecințe directe ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”

Președintele a atras atenția asupra contextului regional tensionat, marcat de conflictul militar aflat în proximitatea granițelor României.

„Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează. Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați. Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”, a transmis Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a reafirmat angajamentul României de a colabora strâns cu partenerii din NATO pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și pentru protejarea cetățenilor și a intereselor naționale.

(sursa: Mediafax)