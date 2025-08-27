Nicușor Dan îl trece în rezervă pe locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene

Nicușor Dan a semnat miercuri, 27 august 2025, următoarele decrete:

- Decret privind trecerea în rezervă a domnului general-maior – cu două stele Dobre Constantin din Ministerul Apărării Naționale, la data de 28 august 2025

- Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, la trecerea în rezervă, a domnului general de brigadă – cu o stea Apostol Cristian-Marius din Ministerul Apărării Naționale, la data de 31 august 2025.

Constantin Dobre a fost locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene.