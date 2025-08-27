x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Nicușor Dan îl trece în rezervă pe locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene

Nicușor Dan îl trece în rezervă pe locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   18:30
Nicușor Dan îl trece în rezervă pe locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene

Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretul prin care generalul-maior Constantin Dobre din Ministerul Apărării Naționale trece în rezervă, începând cu 28 august 2025.

Nicușor Dan a semnat miercuri, 27 august 2025, următoarele decrete:

- Decret privind trecerea în rezervă a domnului general-maior – cu două stele Dobre Constantin din Ministerul Apărării Naționale, la data de 28 august 2025

- Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, la trecerea în rezervă, a domnului general de brigadă – cu o stea Apostol Cristian-Marius din Ministerul Apărării Naționale, la data de 31 august 2025.

Constantin Dobre a fost locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan fortele aeriene constantin dobre
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri