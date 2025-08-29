x close
Preşedintele Nicuşor Dan va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române

de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   17:45
Preşedintele Nicuşor Dan va efectua, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, a anunţat, vineri, Administraţia Prezidenţială de la Chişinău.

Potrivit sursei citate, şeful statului român va fi întâmpinat, duminică dimineaţă, la ora 8:40, de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, după care, de la ora 10:00, cei doi vor participa la deschiderea evenimentului "Marea Dictare Naţională".

Ulterior, la ora 11:15, preşedinţii României şi Moldovei vor lua parte la o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni şi la ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române găzduit de Casa de cultură din această localitate.

Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie şi cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi.

AGERPRES

Subiecte în articol: nicusor dan vizita
