Nuanțările ulterioare ale lui Nicușor Dan, desființate de o postare a lui Andrei Caramitru

După discursul de luni, Nicușor Dan a revenit pe contul său de socializare, încercând să-și nuanțeze declarația. „Înțeleg că există diverse interpretări ale mesajului meu de astăzi. Ca să fie totul foarte clar, nu am folosit interpretarea vulgară a cuvântului < panaramă > . Pentru mine, acest cuvânt are interpretarea comună de persoană ridicolă care caută scandalul. Sunt de 20 de ani în spațiul public și nu am folosit niciodată vulgarități. Persoanele pe care le-am avut în vedere sunt cele două agitatoare care vin și fac zgomot în fața sediului, care au perturbat mai multe evenimente electorale și care sunt invitate constant în prime-time exact la televiziunile care promovează fake news-uri despre mine”, arată Dan.

Însă încercarea de nuanțare a lui Nicușor Dan a fost, la scurt timp, desființată chiar de către unul dintre susținătorii săi. Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, scrie, tot pe Facebook, că „Nicușor Dan a sintetizat perfect. Da - Firea, Budeanca, șparanghelista videochatistă și toate celelalte din jurul lor sunt PANARAME. Niște țațe nebune și tupeiste, centuriste frustrate, niște vagaboande, promovate de «sponsorii» lor interlopi - toți știm de ce și pentru ce fel de servicii. Și să nu uităm - Budeanca e nașa celeilalte mari panarame, Udrea. Băsescu normal că o ajută pe Firea - el a promovat cel mai mult panaramele în politică - omul e obsedat de whisky și de panarame. E atât de obsedat de panarame că a ajuns și el o panaramă masculină alcoolizată acum la bătrânețe. Așa ca haideți să scăpăm de panarame duminică. Și e ușor și suntem foarte aproape. Se poate. Votăm - ia doar 20 de minute”.