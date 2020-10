Orban acuză USR de blat cu PSD la votul pentru Florin Iordache

Ludovic Orban, președintele PNL, acuză USR că a făcut blat cu PSD la votul pentru președintele Consiliului Legislativ, unde fostul ministru al Justiției Florin Iordache a obținut cel mai mare număr de voturi. „Altă concluzie nu se poate trage”, a spus, miercuri, Orban.

Orban acuză că „PSD și cei care au votat alături de PSD sunt în pragul nebuniei și nu mai au nicio legătură cu realitatea opțiunilor oamenilor”, după votul dat candidatului Florin Iordache, ajuns președinte al Consiliului Legislativ, după votul din plenul reunit, de marți.

Președintele PNL a fost întrebat, în conferință de presă, miercuri, cine a votat pentru Florin Iordache, pentru că potrivit prezenței, nu sunt doar voturile PSD și Pro România pentru Florin Iordache.

„PNL a avut candidat pe domnul Zegrean și toate voturile pe care le-a obținut sunt voturile Partidului Național Liberal”, a răspuns Orban.

Acesta a fost întrebat ce replică le dă celor din USR care acuză PNL de complot, Orban spunând că voturile lui Zegrean sunt voturile date de parlamentarii PNL, în schimb la votul pentru vicepreședinte se vede clar cine și cui a dat voturile, acuzând USR de blat cu PSD.

„După cum arată rezultatele, nu există altă posibilitate. Dacă ne uităm la voturile lui Iordache și la voturile candidatul USR la vicepreședintele Consiliului Legislativ, asta e concluzia care se poate trage (că e blat la USR – n.r.). (...). Noi am avut candidat, am avut un candidat serios, un candidat care a condus Curtea Constituțională, un candidat care are cariera profesională și expertiza necesară ca să îl recomande pentru ocuparea unei funcții atât de importante cum este funcția de președinte al Consiliului Legislativ. Din păcate, singurii parlamentarii care au votat cu domnul Zegrean au fost parlamentarii PNL. Cum au votat ceilalți se poate vedea pe voturi”, a răspuns președintele PNL, Ludovic Orban.

Fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, a fost votat, marți, să fie președintele Consiliului Legislativ. Iordache a obținut mai multe voturi decât fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, și decât candidatul propus de USR, Ionuț Duli Mazâlu. Iordache, susținut de PSD, a avut 185 de voturi, față de 41 de voturi Augustin Zegrean, propus de PNL, și două voturi pentru în cazul lui Mazâlu, propus de USR.

(sursa: Mediafax)