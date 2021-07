Orban: Avem niște parteneri de guvernare care, de multe ori, parcă nu s-au născut aici

Partenerii de guvernare ai PNL par să nu se fi născut în România, fiind absenți de la momente esențiale în celebrarea a tot ceea ce este simbol al națiunii române, a spus președintele PNL, Ludovic Orban, în cadrul Conferinței Județene de alegeri a Organizației PNL Bacău ( 4 iulie 2021)

„Avem niște parteneri de guvernare care, de multe ori, parcă nu s-au născut aici. Nu i-am văzut la drapelul național, nu i-am văzut la momente esențiale în celebrarea a tot ceea ce este simbol al națiunii române, ca să nu spun că nu i-am văzut jurând pe Biblie și nu i-am văzut făcând cruce. Noi suntem altfel, noi suntem un partid care este născut din fibra poporului român, un partid care ține cont de toată matrița componentă a personalității României”, a spus Orban, într-un context legat de istoria partidului și rolul jucat în societate.

Orban a insistat și asupra respectului față de partid, cât și asupra relațiior și respectului dintre membri. „Eu am fost la pertu și cu Valeriu Stoica și cu Crin Antonescu și cu Călin Popescu Tăriceanu, cu domnul Stolojan nu, recunosc, și încă îi mai spun domnul președinte Stolojan, fiind o diferență de vârstă care mi-a impus i un respect pe care l-am dobândit în cei 7 ani de acasă, față de cei care au câțiva ani în plus față de mine. Am fost la pertu cu Alina Gorghiu, cu Vasile Blaga, dar eu, întotdeauna, când m-am adresat colegilor mei, care au deținut funcția de președinte, m-am adresat cu apelativul: domnule președinte al Partidului Național Liberal. Asta înseamnă respect față de Partidul Național Liberal și înseamnă respect față de această instituție fundamentală de președinte al PNL, care a fost girată de uriașii Brătieni și de toți cei care, practic, au transformat PNL în coloana vertebrală a României și în forța care a asigurat dezvoltarea, modernizarea României, europenizarea României”, a spus președintele PNL.

(sursa: Mediafax)