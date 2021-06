Orban, deranjat de Cîțu: Cineva are nevoia să creeze senzația ca are un sprijin

Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cîțu spunând că cineva are nevoia să creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost făcută duminică, la Piatra Neamț, la doar o zi după ce conducerea filialei a anunțat că îl sprijină pe Cîțu în cursa pentru funcția de președinte PNL.

Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a criticat pe contracandidatul său la funcția de șef al partidului spunând că nu îi plac declarațiile de susținere care îi vizează pe cei doi.

„Eu am programat această vizită în urmă cu trei săptămâni (n.r. vizita la Piatra Neamț)... Între timp s-au mai produs mici schimbări pe ici, pe colo, de abordare. Nu le înțeleg, eu oricum am venit cu bucurie... Mie nu-mi plac declarațiile astea, eu le-am cerut să fie mai discreți, să nu spună că îl susțin pe Orban. Eu voi duce această campania așa cum am făcut în 2017 și în toată cariera mea în PNL, voi vorbi cu fiecare membru al PNL... Nu mi-am dorit această competiție... eu voi merge pe aceeași linie”, a spus Orban, la Piatra Neamț.

Ludovic Orban le-a cerut liberalilor ca delegațiile filialelor pentru congres să fie desemnate în funcție de performanțele politice ale membrilor și nu de simpatia pentru un candidat sau altul. De asemenea, a lăsat să se înțeleagă că în campania electorală se folosesc și metode „mai puțin ortodoxe”, arătând că unul dintre susținătorii săi a fost demis dintr-o funcție publică.

„La Brăila a fost demis inspectorul școlar general, el mă susține. Probabil, a fost demis la cererea celui care conduce organizația PNL. Acest lucru nu poate fi acceptat, să fie demis doar pentru că este susținătorul meu. Nu are legătură cu ceea ce înseamnă managementul corect, nu trebuie să aibă conexiune cu campania electorală din cadrul PNL”, a precizat Ludovic Orban.

(sursa: Mediafax)