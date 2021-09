Orban, ironic la adresa lui Turcan: Un președinte de partid e „full time”, nu „full option”

Foto Lucian Alecu

Un președinte PNL trebuie să fie „full time”, nu „full option” spune Ludovic Orban. Președintele PNL se amuză de o declarație mai veche a Ralucăi Turcan, care a spus că e „full option” ministru al Muncii.

Ludovic Orban a vorbit miercuri seara, în fața liberalilor din Sectorul 1, despre felul în care trebuie să fie un președinte PNL. A spus că el este un președinte „full time”.

Orban s-a amuzat de momentul în care Raluca Turcan a spus că este „full option” ministru al Muncii.

„Un președinte PNL trebuie să muncească 24 de ore din 24 dacă este necesar. N-are voie să aibă odihnă. El este... nu (râde – n.r.). Full time. Full time job. Adică trebuie să fie președinte oricând este necesar, la orice oră din zi sau din noapte, pentru că președintele partidului este cel care poartă cea mai mare răspundere pentru evoluția PNL”, a spus Orban.

Întrebată, la sfârșitul lunii august, dacă este pregătită să preia președinția Camerei Deputaților, Raluca Turcan a răspuns că este implicată „full option” la Ministerul Muncii: „Mă cunoaşteţi de foarte mult timp şi ştiţi că niciodată nu am vândut blana ursului din pădure şi sunt un om care, dacă intră într-un proiect, intră full-option. Iar eu sunt full-option în proiectul de ministru al Muncii”.

Nu este prima dată când Ludovic Orban e ironic la adresa lui Turcan.

Întrebat, marți, cum îi răspunde ministrului Muncii, Raluca Turcan, care i-a cerut să trimită de urgenţă la promulgare legea consumatorului vulnerabil, Ludovic Orban a sfătuit-o pe colega sa din partid să mai studieze Constituția.

„Evident că trebuie să mai citească Constituţia şi procedurile regulamentare doamna ministru. Mi-a mai scris o scrisoare publică să grăbim dezbaterea legii și am să-i dau un singur răspuns: proiectul de lege privind protecţia consumatorului vulnerabil a fost un proiect de lege care a fost înaintat de Guvern. În forma adoptată de Guvern, termenul de intrare în vigoare era prevăzut ca fiind 1 septembrie 2022. Noi, Parlamentul, suntem cei care am modificat termenul de intrare în vigoare pentru a răspunde creşterii preţului facturilor. (...) Noi, în Camera Deputaților, am și crescut valoarea sumei de referință, pentu ajutorul acordat atât celor care se încălzesc cu lemne, cât și celor care se încălzesc cu gaz. Am adoptat o lege bună si va merge la promulgat conform procedurilor constituţionale. Cred că doamna Turcan trebuia să-i adreseze scrisoarea colegului meu, vicepreședintele Camerei, care are delegare din partea mea să exercite atribuțiile de președinte pentru ziua de astăzi (marți - n.r.)”, a declarat Ludovic Orban.

Raluca Turcan îl sprijină, la Congresul din 25 septembrie, pe Florin Cîțu, contracandidatul lui Ludovic Orban.

(sursa: Mediafax)