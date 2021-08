Orban: Niciodată nu am condus sub influența băuturilor alcoolice

Lucian Alecu

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că nu a condus niciodată sub influența băuturilor alcoolice, însă povestește că a luat amenzi de circulație: „În campania prezidențială din 2004 m-a luat radarul și am avut 3 luni suspendat permisul”.

„Niciodată nu am condus sub influența băuturilor alcoolice. Am fost supus în mod frecvent a testul de alcoolemie”, spune Ludovic Orban.

El povestește că a luat amenzi de circulație.

„În campania prezidențială din 2004 m-am deplasat la Slobozia, unde erau pregătite microbuze și autocare pentru vot multiplu. Mergeam cu o viteză un pic cam mare și m-a luat radarul și am avut 3 luni suspendat permisul. Am mai avut incidente de-a lungul timpului, m-am răsturnat cu mașina la Iași, dar majoritatea au fost din cauza unor defecțiuni de natură tehnică”, adaugă liderul PNL.

Premierul Florin Cîțu a recunoscut săptămâna trecută, fiind întrebat de presă, că a stat două zile la închisoare și a plătit o amendă în SUA, acum 20 de ani, după ce a condus mașina sub influența alcoolului.

(sursa: Mediafax)