Orban, noi informații despre majorarea pensiilor

Premierul Ludovic Orban a vorbit din nou despre creșterea pensiilor în septembrie și a explicat de ce nu respectat legea privind majorarea pensiilor cu 40%.



"După cum bine ştiţi, orice lege poate fi modificată prin altă lege sau prin ordonanţă de urgenţă. Noi am modificat această lege prin ordonanţă de urgenţă, am inclus creşterea pensiilor cu cât este posibil astăzi, adică creşterea punctului de pensie cu 14%. Nu cred că îşi imaginează vreun român că dacă noi am fi avut banii la dispoziţie să creştem pensiile cu 40% şi dacă am fi fost siguri că putem plăti pensiile crescute cu 40% în 2021, 2022, nu am fi mărit cu 40%", a spus premierul la Timișoara.